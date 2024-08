El final más cruel para Carolina Marín: se retira de la semifinal lesionada otra vez en la rodilla

No pudo haber un final más cruel para Carolina Marín en los Juegos Olímpicos de París. La jugadora española mandaba en su semifinal contra la china He Bing Jiao, no se le iba escapar de ninguna manera la final de bádminton, era un ciclón, quería repetir la medalla de oro de Río 2016, pero el deporte volvió a ser duro con ella. Precisamente después del éxito en los Juegos brasileños la vida se le llenó de obstáculos: primero se rompió la rodilla derecha, poco después falleció su padre y, a las puertas de los Juegos de Tokio, se rompió la rodilla izquierda. Pero llegar a la capital de Francia se convirtió en su alimento, en la motivación diaria para la dura recuperación. Tenía la medalla de oro en el fondo de escritorio de su móvil para mirarla cuando se levantaba y seguir, pero en París lo que le esperaba fue otro golpe. El deporte es alegría, algunas veces; derrotas, muchas más; y también puede llegar a ser injusto y despiadado.

Con 21-14 y 10-5 a su favor, tras un salto, apoyó la rodilla derecha... Y esta le cedió. Es un gesto rápido, no parece nada, pero es letal. La jugadora española se fue al suelo y el grito en el Arena Porte de la Chapelle fue general: "Nooo". Gente con las manos en la cabeza, tapándose los ojos... No podía ser, otra vez... Pero sí fue. Carolina se quedó un rato tumbada en el suelo, mientras la fueron a atender. Se sentó en el banquillo, habló con su entrenador, Fernando Rivas, estaba tan metida en la competición que todavía pensaba que había sido sólo un susto. Se protegió la articulación y volvió a la pista. Dio un par de saltitos para activarse y comenzó la acción de nuevo. Se jugó un punto... Y perdió, pero es que iba arrastrando la pierna. Fue sobrecogedor. La intentó una vez más, pero era literalmente imposible.

En ese momento ya sí se vino abajo. Se tiró al suelo y empezó a llorar de manera desconsolada. Todo su equipo la fue a arropar. En las rodillas se le veían las cicatrices de las antiguas lesiones. Al final logró levantarse. Las asistencias entraron con una silla de ruedas para llevársela, pero ella dijo que no. Con lágrimas, se fue al centro de la pista mientras el aplausos fue atronador y eterno, de minutos, mientras daba las gracias y mientras se marchaba de la pista, cojeando, pero por su propio pie. El sueño se convirtió en pesadilla de forma cruel. Estaba como nunca y el oro no era un sueño, era más que una posibilidad, pero su rodilla no le dejó intentarlo.