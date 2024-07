El curioso menú de los deportistas en los JJOO de París: esto es lo que van a comer

Dan comienzo los Juegos Olímpicos y Francia es el anfitrión. París, la ciudad del amor, será durante unas semanas el lugar donde atletas y deportistas de una gran cantidad de deportes se reúnen. Así, muchos de ellos pasarán varios días en la capital francesa, y más allá de sus competiciones y entrenamientos, también deben estar bien alimentados. Por eso, su menú estará mayoritariamente vinculado a la gastronomía del país galo, aunque también podría variar fuera de la villa olímpica.

La gastronomía de Francia es conocida mundialmente por su sofisticación, diversidad y profunda influencia en la cocina global. Aunque no es tan demandada como la comida española, italiana o griega, lo cierto es que la cocina francesa es también muy querida por los turistas, y por supuesto, no podía faltar en los Juegos Olímpicos de París.

Uno de los clásicos franceses radican en la pastelería y panadería, tal como la baguette o el croissant. También el pain au chocolat, similar al croissant pero relleno de barras de chocolate. Por otro lado, Francia es famosa por sus más de 400 variedades de quesos. Algunos de los más conocidos son el Camember (un queso suave y cremoso con una corteza blanca), el roquefort (queso azul fuerte y picante, hecho de leche de oveja) o el queso brie (de corteza blanca, suave y cremoso, similar al Camembert pero más grande).

Asimismo, la cocina francesa es conocida por sus salsas o sus platos como el Coq au Vin, el Boeuf Bourguignon y el Ratatoille, un guiso de verduras provenzal. Y también, sus postres y dulces son muy destacados, como los pequeños merengues conocidos como Macarons.

Alimentación en los Juegos Olímpicos: gastronomía típica del país o buscar comida rápida

Es cierto que, sin embargo, muchos deportistas optan por eludir la gastronomía local y centrarse en otros platos diferentes, así como la comida rápida. Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, ya confesó que en los JJOO de Tokio 2008 él se alimentó de nuggets de pollo, pudiendo comer cien al día de este peculiar alimento.

En una entrevista con el medio GeekWire en 2018, el atleta jamaicano aseguraba que "lo primero que nos dijeron al llegar a China fue: no comáis fuera de la villa olímpica". El corredor añadía que no quería arriesgarse a comer algo de lo que no conocía la procedencia, por lo que tenía que ir a lo seguro.

No obstante, la gastronomía francesa es una de las más laureadas del mundo. Si bien la comida italiana, los platos españoles y la comida griega son los tres tipos de gastronomía favoritos en el mundo, Francia aparece en octava posición; o lo que es lo mismo, entre los diez países con mejor gastronomía, según Taste Atlas.