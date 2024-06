El secreto de Usain Bolt para ser el hombre más rápido del mundo está en este "infravalorado" alimento de McDonald's

Usain Bolt se convirtió en el hombre más rápido del mundo en los Juegos Olímpicos de Pekín. Consiguió un tiempo de 9 segundos y 69 centésimas en la final de los cien metros lisos, una marca que nadie en el planeta Tierra había conseguido hasta entonces. Aunque él mismo superó su marca más tarde, uno de los secretos estuvo en su alimentación. Y lo cierto es que para establecer el récord mundial tuvo que seguir una "curiosa" dieta cuyo clave está en un producto típico del McDonald's.

Su récord actual está en 9 segundos y 58 centésimas, conseguido en el Campeonato Mundial de Atletismo en Berlín, Alemania, en 2009. Con ese tiempo, estaba corriendo a 45 kilómetros por hora, es decir, incluso más rápido de lo que se puede viajar en coche por los límites de velocidad establecidos en algunas carreteras. No solo en la prueba de cien metros lisos, pues en la de 200 metros lisos, también consiguió batir el récord con una marca de 19 segundos y 19 centésimas.

A día de hoy, Bolt es un ex atleta. Está retirado, y durante sus años en activos, se sometió a estrictos entrenamientos y pruebas para llegar a ser no solo el primer hombre en alcanzar esas velocidades, sino también él único que lo ha conseguido a día de hoy. Pero este talento "ocultaba un secreto" que hacía referencia a su alimentación en los JJOO de 2008 en la capital china, tal y como relató en su autobiografía "Como el Rayo), publicada en el año 2013, y en entrevistas posteriores.

Usain Bolt y los nuggets de pollo: así era su alimentación para ser el hombre más rápido del mundo en los JJOO de Pekín 2008

"Lo primero que nos dijeron al llegar a China fue: no comáis fuera de la villa olímpica", explicaba Bolt en una entrevista en 2018 con el medio GeekWire. El corredor aseguraba que no quería arriesgarse a comer algo de lo que no conocía la procedencia, por lo que tenía que ir a lo seguro.

"No conocía ninguno de los platos y no quería probar nada diferente que pudiera generarme problemas, así que me aferré a lo que conocía: los nuggets de pollo". Así, además de hidratarse con una botella de agua mineral, usaba cajas de nuggets de pollo para alimentarse, siendo esta el 100% de su dieta durante las semanas que duró la competición.

Los nuggets de pollo de los establecimientos de comida rápida como McDonald's están hechos de carne de pollo, que puede incluir una mezcla de pechuga de pollo, carne de muslo y piel de pollo. Estos se recubren con una mezcla de harina de trigo, almidón de maíz, sal, y especias antes de ser empanizados.

Según cuenta, se podría comer cien nuggets de pollo al día, siendo repartidos entre desayuno, comida y cena. Durante toda su estancia, estos serían más de mil unidades de este producto.