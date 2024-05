La conmovedora carta de Valverde a Kroos tras el anuncio de su retirada

El mundo del fútbol continúa asimilando la noticia del retiro de Toni Kroos. El alemán lo hizo saber por sus redes sociales y desde ese instante no han parado de llegar las palabras de aliento, no sólo de sus seguidores, sino de colegas y amigos que le dejaron sus 18 años de carrera. Entre los mensajes más importantes que recibió está el de su compañero de equipo, Federico Valverde, en el que claramente demuestra lo mucho que significó Kroos, no sólo para su carrera profesional, sino para su vida: "Llevo todo el día dándole vueltas a esta carta y creo que nunca te lo dije, y no sé si podría hacerlo personalmente, pero quiero que lo sepas. Te quiero".

Además, contó cómo desde muy joven comenzó a seguir la carrera de Kroos, siendo el alemán su máximo ídolo: "Supongo que cuando fuimos niños todos tuvimos un ídolo. Al que admirábamos, al que veíamos en la tele y pensábamos; yo quiero ser como esa persona de grande". Y es que, mientras Toni se vestía de merengue con 24 años el 17 de julio de 2014, Fede se encontraba a punto de cumplir sus 16 y apenas estaba mostrando destellos de magia con las inferiores de Peñarol y las divisiones menores de Uruguay.

Aunque veía lejano poder jugar en algún momento al lado de su héroe, la vida lo fue llevando por ese camino, hasta que logró cumplir su anhelo el 23 de octubre del 2018 frente al Viktoria Plzen en la fase de grupos de la Champions League, cuando entró por Isco al iniciar la segunda parte. En ese instante, lo que desde pequeño visualizó, se comenzó a materializar: estar en la cancha con Toni Kroos. Así se lo hizo saber en su carta de despedida: "Y sí, éramos niños con mucha imaginación, podíamos soñar que estábamos jugando a la pelota con ese ídolo, que era lejano, intocable, difícil de alcanzar. Ese niño fui yo. Ese niño cumplió su sueño y jugó con el jugador que siempre tuvo de ídolo".

A Kroos no le es ajena la admiración que sentía hacia él el uruguayo y esto conllevó que se forjará entre ellos una gran amistad. La relación con el tiempo fue evolucionando y ya no sólo son compañeros, Toni se había convertido en su mentor, en su guía dentro y fuera de las canchas.

El heredero del 8

Hoy Valverde es uno de los ídolos del Real Madrid. Once títulos suma con los merengues y la cuenta puede seguir, porque con apenas 25 años, su futuro es más que prometedor. Pero ahora, con la salida de Kroos,Toni lo ha designado como su sucesor y nuevo portador del mítico dorsal 8. Un número que han vestido jugadores de la talla de Amancio, Míchel o Kaká, el último que lo portó antes de la llegada del alemán en el 2014.

Se avecina un nuevo ciclo para Federico Valverde y aunque la salida de Toni Kroos del Real Madrid es nostálgica no solo para hinchas sino para sus mismos compañeros, el futuro del mediocampo merengue queda en buenas manos y así lo manifestó la leyenda: "Mi querido Fede. Tu sabes que eres muy importante para mí. Porque te quiero como jugador y persona. Tienes absolutamente todo para ser el capitán de este equipo en el futuro. ¡Yo siempre voy a estar a tu lado! Y mañana hablaremos de otro tema… #8".