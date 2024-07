Kroos habla por fin de la mano de Cucurella: "Estoy enfadado"

Después de quedar eliminados de la Eurocopa, los hinchas alemanes se dedicaron a pitar a Cucurella en los siguientes partidos de la selección española. Cada vez que tocaba el balón, si había un seguidor germano en el estadio, pitaba al lateral del Chelsea, culpándolo del destino de los anfitriones. «Cucu» tocó la pelota con la mano en el choque de cuartos de final ante Alemania, pero el árbitro, Anthony Taylor, consideró que no era una acción merecedora de penalti y que no hacía falta que el VAR le enseñase la imagen.

España se salvó en esa acción, que en la Liga EA Sports, sin ir más lejos, hubiese sido revisada y pitada, y se metió en semifinales de la Eurocopa. Aquella victoria de la Roja significó la jubilación de Toni Kroos, que hasta ahora no había hablado sobre esa jugada pero que por fin se ha pronunciado.

Lo hizo en el podcast que tiene con su hermano y reconoce que le enfadó la decisión del colegiado. El exjugador del Real Madrid avisó de que había tratado de contenerse y de no hablar sobre esto, pero este jueves decidió que sí tenía que dar su opinión. «Obviamente, sabe muy mal cada vez que haces memoria y ves el resultado completo o la importancia de un gol en ese momento, aunque lo único que puedes hacer es aceptarlo», explicaba.

Confiesa Kroos que no pudo ver la jugada en el campo y que por eso no se lanzó a protestar al colegiado. «No estás tan enojado con el árbitro en ese momento porque no puedes juzgarlo de esa manera tú mismo. Por supuesto, luego sí que me fijé en lo que hacía Taylor. Él opinó que ni siquiera tenía que mirarlo o el árbitro de VAR opinó que debía decirle: ‘No tienes que mirarlo, no es una mano’» recalcó. «Ahora visto en perspectiva, sí creo que debería haber acudido a la pantalla y revisar lo que había sucedido, evidentemente. En el campo confié erróneamente en él. Creo que el problema era que sabía que si lo miraba, tenía la obligación de pitar penalti. Y tuve la sensación de que él no quería tomar esa decisión en un momento tan decisivo», explicaba Kroos. «Ni los árbitros saben a ciencia cierta cuál fue su interpretación de la jugada», cerraba el centrocampista.