Alcaraz reacciona al desplante de Carvajal a Pedro Sánchez y no se para de comentar

Carlos Alcaraz, que acaba de ganar Wimbledon, no solo ha acaparado la atención del mundo deportivo por sus logros en la cancha, sino también por su interés y apoyo a la selección española de fútbol durante la Eurocopa. Su pasión por el equipo nacional ha sido evidente tanto en sus interacciones en redes sociales como en sus gestos públicos.

En numerosas ocasiones, Alcaraz ha utilizado sus plataformas sociales para expresar su respaldo a la selección. Sus mensajes de ánimo y celebración de las victorias del equipo han generado un vínculo aún más fuerte con la afición española. Su implicación no se ha limitado a las redes sociales; durante el torneo de Wimbledon, se le vio apoyando abiertamente a la selección, lo que provocó una mezcla de reacciones entre el público presente.

Está a todo Carlos Alcaraz. Ahora, su atención se ha centrado, no en los éxito deportivas, sino en el controvertido gesto ocurrido en La Moncloa, en el saludo del futbolista del Real Madrid, Dani Carvajal, al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. En un acto oficial y de homenaje, Carvajal le dio la mano a Sánchez de manera notoriamente rápida y girando la cara, lo que muchos interpretaron como un gesto frío y despectivo.

Este saludo gélido de Carvajal generó una ola de reacciones. Mientras algunos consideraron el gesto como grosero e inapropiado, otros lo aplaudieron como una muestra de desaprobación hacia el presidente. La controversia alcanzó tales dimensiones que incluso la ministra Pilar Alegría intervino señalando que prefería no ver doble intención en el gesto de Carvajal.

En medio de esta polémica, las redes sociales de Carlos Alcaraz se convirtieron en un nuevo foco de atención. Aunque el tenista no hizo comentarios directos sobre el incidente, sí dejó una pista que sus seguidores no tardaron en interpretar de todos los mods. Alcaraz dio un "me gusta" al vídeo del momento del saludo entre Carvajal y Sánchez, un simple gesto que muchos consideraron una declaración en sí misma.