Cuentas pendientes: esta es la lista de motivos del malestar de la selección española con Pedro Sánchez

España hizo el pasado domingo historia tras vencer a Inglaterra (2-1) y conquistar su cuarta Eurocopa. Nico Williams adelantó a España, asistido por Lamine Yamal. Palmer empató nada más salir al campo. Oyarzabal marcó el gol del triunfo en el 87. Nadie ha ganado más títulos del torneo continental y tras el partido final la euforia se desató sobre el césped de Berlín. Una euforia que siguió el lunes en España y que tuvo el colofón final en una espectacular fiesta en Cibeles. Sin embargo, todo parece haber quedado relegado a un segundo plano tras quedar patente el malestar de la selección española con el presidente del Gobierno Pedro Sánchez.

Según publicó OK diario, los jugadores incluso llegaron a vetar la presencia del Presidente del Gobierno en el vestuario tras la victoria ante Alemania. "Que ni se le ocurra bajar al vestuario", dijeron los capitanes a los emisarios de la Federación Española, asegura este mismo medio, ya que consensuaron que no querían politizar ese momento. Igualmente, sorprendió que en la final no exista ni una sola imagen de Pedro Sánchez celebrando el título con los futbolistas.

Pero sin duda, el frío saludo de Carvajal en la recepción en Moncloa mostró a toda España un malestar que nada tiene que ver con su posición política e ideológica y que también quedó patente en la actitud de otros jugadores. Cuando llegó el turno de Carvajal. El lateral se acercó al presidente del gobierno sin mirarlo a la cara, le dio la mano, bajó la cabeza y pasó de largo. La cara del presidente lo decía todo ante un gesto que algunos califican de protesta por menosprecios anteriores a La Roja y por la politización de jugadores como Lamine y Nico y otros de simplemente mala educación.

Pero a pesar del revuelo montado, lo cierto es que Dani Carvajal no fue el único. El malestar de la selección con el presidente del Gobierno también se notó en la actitud de Álvaro Morata. varios vídeos en redes sociales se han encargado de mostrar la diferencia de trato y talante del capitán en Zarzuela y en Moncloa.

Las imágenes son demoledoras y España entera se pregunta cuál es el motivo de ese desencuentro.

Estas son las cuentas pendientes de los internacionales con Sánchez

Los futbolistas no se han fotografiado ni una sola vez con el presidente del Gobierno en todo el torneo y es que hay algo que no le perdonan. Consideran que, después de no recibirles el pasado año en La Moncloa, tras ganar la Liga de Naciones, ahora quiere politizar todo lo relacionado con el equipo, tras su triunfo en el campeonato continental.

A los hombres de Luis de la Fuente no le sentó nada bien en su momento que el presidente del Gobierno no diera valor al titulo logrado, ni acudiera al partido, ni se dignara a recibirlos. Después de 11 años de sequía, España se impuso en la tanda de penaltis a Croacia, pero Sánchez no estuvo por la labor de recibirles ni se presentó en el estadio en Róterdam como sí ha hecho ahora con su séquito de ministros.

En ese momento, Sánchez se encontraba en periodo preelectoral, puesto que había convocado elecciones generales para el 23 de julio. España ganó el 18 de junio a Croacia en la Liga de Naciones y los jugadores creen que por razones políticas le interesaba mantener cierta equidistancia con La Roja.

Además, consideran que Sánchez no los apoyó al principio de la competición y solo se subió a la ola cuando La Roja empezó a cosechar buenos resultados. Cuando España empezó a ganar y a generar entusiasmo entre los aficionados, el Ejecutivo decidió sumarse a la fiesta. Esta actitud ha sido vista como una señal de oportunismo del presidente que solo busca sacar rédito político.

El descontento de la selección con Pedro Sánchez se debe, en gran medida, a la percepción de que el apoyo gubernamental llegó tarde y fue motivado más por el deseo de mejorar la imagen del Gobierno que por un auténtico interés en el equipo nacional.

Y por último, el vestuario está muy molesto por la utilización política que la izquierda ha hecho de jugadores como Nico Williams y Lamine Yamal para atacar a la derecha ahora que se está negociando el reparto de inmigrantes. Apuntan a que hay otros jugadores como Laporte y Le Normad que no han nacido en España y de los que no se ha hablado "por ser europeos y blancos".

Los jugadores ya están de vacaciones pero la polémica parece no tener fin.