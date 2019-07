La fiesta que Kyrgios desvela en Instagram tras perder con Nadal en Wimbledon

No le dolió mucho a Kyrgios la derrota con Nadal en Wimbledon porque por la noche colgó en Instagram un vídeo de él bebiendo en un vaso en una fiesta. Es un jugador que va por libre, rompiendo los cánones del circuito dentro y fuera de las pistas. Y juega a eso: "No tengo entrenador. No entreno suficiente. No voy suficiente al gimnasio, pero salgo ahí y le compito a los mejores del mundo", afirmó después del partido y antes de marcharse de fiesta. Nadal le afeó alguno de sus comportamientos, pero también elogió su juego: "Cuando quiere competir es uno de los rivales más duros que puedes tener. "Es increíble lo bien que es capaz de jugar. Si es capaz de olvidar el resto de cosa es un potencial ganador de 'Grand Slam'", añadió.

Además, ante las declaraciones de Nadal, Kyrgios apuntó que tiene mucho "que mejorar para llegar a ese nivel" y que no cree que en estos momentos pueda optar ello".

Después se marchó de fiesta.