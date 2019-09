La línea de mediocampo, el termómetro de la crisis del Barcelona

Si algo funciona no lo toques. Esta es la máxima que parece seguir Valverde a la hora de dar titularidad a sus jugadores en el centro del campo. En el peor arranque de temporada del Barcelona en más de 20 años, el técnico blaugrana solo ha repetido mediocampo en dos ocasiones, ambas después de las victorias ante Betis y Valencia.

El Barcelona no funciona lejos del Camp Nou, la última prueba se vio en Granada, y aunque todavía estamos a inicio de campaña, Valverde ha demostrado con sus onces que no tiene un equipo claro en la cabeza.

ATHLETIC vs BARCELONA: Sergi Roberto - Aleñá - De Jong

Quizás el centro del campo más extraño de todos los que ha sacado Valverde en este inicio de temporada. El Barcelona estuvo perdido durante toda la primera parte, y la lesión de Luis Suárez y posterior entrada de Rafinha, no ayudó a encontrarse. El entrenador español se vio obligado a retirar a Aleñá y dar entrada a Rakitic en el descanso. Posteriormente cambió el sistema con la entrada de Carles Pérez por Sergi Roberto.

BARCELONA vs BETIS: Sergi Roberto - Busquets - De Jong

Insistió Valverde con Sergi Roberto, aunque devolvió a de Jong a una posición más natural para él dejando el pivote a Busquets, que en casa sí responde. El canterano barcelonista, que el año pasado no tuvo su mejor temporada, dejó su hueco a Vidal con el partido ya sentenciado.

OSASUNA vs BARCELONA: Sergi Roberto - Busquets - De Jong

Victoria del Barcelona ante el Betis y mismo centro del campo. El Barcelona no fue dueño del partido hasta que entró Arthur en el campo y Sergi Roberto abandonó el medio. El brasileño hizo el 1-2 aunque al final Osasuna empataría.

BARCELONA vs VALENCIA: De Jong - Busquets - Arthur

Mejoró el Barcelona en Pamplona con Arthur y Valverde le dio la titularidad. Cómodo partido del conjunto culé en casa ante un desconectado Valencia, con un De Jong más cerca de la línea ofensiva, donde más cómodo se siente. Entró Rakitic por holandés y Vidal por Arthur con el partido ya sentenciado.

DORTMUND vs BARCELONA: De Jong - Busquets - Arthur

Le funcionó ese "tridente" a Valverde y con él se fue a Alemania. Fuera de casa Busquets no se encuentra y el Barcelona lo nota. Sufrió lo indecible para salvar un punto frente al Borussia y con media hora por delante Valverde metió a Rakitic y bajó a de Jong al pivote en busca del control del juego.

GRANADA vs BARCELONA: Rakitic - de Jong - Sergi Roberto

Nuevamente el equipo mejoró con Rakitic en Alemania y Valverde le recompensó con la titularidad ante el Granada. El Barcelona no era capaz de generar peligro, y no fue en todo el partido. Arthur, el centrocampista más en forma junto con de Jong, no jugó ni un minuto contra el Granada y Vidal salió y tuvo la infortuna de cometer el penalty.

BARCELONA vs VILLARREAL:

Todavía no se sabe cuál será el centro del campo con el que saltará el Barcelona al Camp Nou mañana a las 21:00, pero con Rakitic fuera de la convocatoria por decisión técnica ya se puede afirmar que, de nuevo tras un resultado adverso, Valverde no repetirá línea de medio campo.

Ha utilizado seis jugadores para su línea de tres y tan solo de Jong, jugando en diferentes posiciones, ha sido titular en todos los partidos.