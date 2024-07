Las lágrimas de Manolo Lama en su despedida definitiva de la audiencia

Manolo Lama es un periodista reconocido no solo por su habilidad en el ámbito deportivo, sino también por su característico sentido del humor y su propensión a las bromas con sus compañeros. Sin embargo, hoy, ese característico humor dio paso a una profunda emoción al despedirse de "El Golazo de Gol", el programa deportivo que había conducido durante siete años.

La última emisión de "El Golazo de Gol" estuvo cargada de sentimientos encontrados. Lama, conocido por su capacidad de mantener un ambiente alegre y ligero, no pudo contener la emoción al despedirse de la audiencia y de su equipo. Este momento marcó el final de una era para el periodista, quien agradeció profundamente a Jaume Roures, fundador de Mediapro, por la oportunidad brindada. Asimismo, expresó su gratitud a varios colegas que lo acompañaron a lo largo de esta travesía.

"El Golazo de Gol" era un programa deportivo que se emitía durante dos horas, presentado como un informativo de deportes y una tertulia. La noticia de su finalización fue anunciada unas semanas antes del último programa, dejando a los seguidores y al equipo con una mezcla de sorpresa y tristeza. Este último programa mostró los, errores y enfados de Manolo Lama, mostrando la autenticidad y el carisma que lo han hecho querido por muchos.

El punto culminante de la emoción llegó cuando Cayetana, la hija de Manolo Lama, que también trabaja en el programa, le dedicó unas conmovedoras palabras. “Llevo aquí muy poco tiempo, pero lo poco que he estado lo he compartido con todos", expresó Cayetana. "Sé que mi padre ha querido ayudar a todo el mundo y lo va a hacer fuera de aquí. Todo el mundo dice que es un buen hombre, y de verdad que sí lo es." Sus palabras reflejaron no solo el cariño y el respeto que tiene hacia su padre, sino también la admiración que el equipo y los espectadores sienten por él.

Manolo Lama, visiblemente conmovido, valoró y agradeció al equipo del programa, que recientemente había sido afectado por un expediente de regulación de empleo (ERE) que resultó en 33 despidos. Lama no solo expresó su gratitud, sino también su solidaridad con sus compañeros, destacando la importancia de cada miembro del equipo en el éxito del programa.

A lo largo de su carrera, Lama ha demostrado ser un profesional dedicado y apasionado, y su trabajo en "El Golazo de Gol" no fue la excepción. El cierre de "El Golazo de Gol" representa un capítulo significativo en la carrera de Manolo Lama, que ya asegurado que estará pendiente del teléfono por si le llega otra oferta