Iniesta entrevista a su mujer: “Perder a nuestro bebé fue una experiencia traumática”

Pese a la discreción que siempre ha caracterizado a la pareja, Anna Ortíz ha publicado su primer libro, ‘Mi luz’, un diario muy personal que espera que sirva a otros como inspiración. Así lo ha reconocido Anna a Andrés Iniesta en una entrevista que el futbolista del Vissel Kobe, ex del Barcelona, ha hecho a su mujer en Instagram.

“No saquéis conclusiones de mi labor como entrevistador”, ha comenzado diciendo un Andrés Iniesta que pretendía dar a conocer a sus seguidores la nueva aventura de su mujer como escritora.

Anna Ortiz, por su parte, ha señalado: “Nunca imaginé que escribiría un libro y menos uno tan personal. Siempre me ha encantado leer pero escribir un libro son palabras mayores. Lo recibí con un poco de vértigo pero finalmente me empezaron a salir ideas y las propuestas sobre los capítulos a realizar me llamaban mucho la atención. Empecé a escribir a escribir y a escribir y ya lo tenemos aquí”.

“Pienso que ‘Mi luz’ es la esencia de este relato, de mi relato. ‘Mi luz’ es lo que me ha dado fuerza para escribir cada una de estas líneas, por que para mí, ‘Mi luz’ es mi todo, mis hijos, mi estrellita del cielo, eres tú, mi familia, mis padres, mi hermana, mis amigos más íntimos, mis orígenes… al final es una palabra que la relaciono mucho con la esperanza, tiene muchas connotaciones positivas y muy bonitas. Este libro no podía tener otro nombre que no fuese ‘Mi luz’, porque cada línea refleja y representa lo que significa para mí”, ha proseguido la mujer de Iniesta.

“He escrito todo de manera natural y eso para mí ha sido muy importante, que el que lo lea me reconozca en cada una de las palabras y las líneas. He intentado transmitir esa tranquilidad que tanto me gusta. Explico vivencias muy personales y ojalá que las personas que lo lean se sientan identificadas con ello. Hablo de pérdidas o de viajar tan lejos como hicimos nosotros aquí a Japón. Ojalá que a personas que se sienten identificadas con lo que yo he vivido les puedan ayudar mis palabras. En definitiva he explicado mi vida, desde mis orígenes hasta el día de hoy”, ha añadido Anna Ortíz.

Anna Ortíz e Iniesta perdieron a su bebé en 2014

La mujer de Iniesta ha hecho alusión al bebé que perdieron en 2014 cuando ella se encontraba en el octavo mes de embarazo: “Andrés y yo intentamos siempre mantener nuestra intimad, no hacer muy pública nuestra vida privada, pero en este relato me abro bastante. Cuento cosas muy personales con las que incluso no he hablado con mi gente más íntima. Por ejemplo la pérdida de nuestro bebé. Fue una experiencia súper traumática y hasta día de hoy no me he sentido con fuerzas de hablar de ello, quizá porque el hablarlo me producía más mal que bien y después de un trabajo personal que he realizado finalmente me he visto con fuerzas para hacerlo público. Sentía que era el momento de sacarlo”.

Para acabar, Andrés Iniesta ha invitado a sus seguidores a leer el libro de su mujer: “Yo he vivido todo el proceso a tu lado y espero que todo el mundo lo lea, le guste y que saquen sus propias valoraciones. Estoy convencido de que hay mucha gente que se va a sentir identificado y espero que les guste lo que leen”.