Van der Vaart critica a España: “Espero que juguemos contra ellos”

Deportes

El que fuera futbolista del Real Madrid y del Betis ejerce ahora como comentarista de la Eurocopa para la televisión holandesa. Van der Vaart no se ha cortado a la hora de criticar a España, que cuenta sus partidos por empates en el torneo.

“España es horrible, horrible. Espero que juguemos contra ellos. Lo único que hacen es pasarla de un lado a otro”, ha comenzado diciendo el holandés. “No tienen ni a un jugador que sepa dar un pase definitivo”, ha añadido Van der Vaart.

Las críticas de Van der Vaart y de Mouriho a España

Lo de España se veía venir desde lejos. Al igual que Van der Vaart, el que fuera entrenador en el Real Madrid, José Mourinho, también ejerce como columnista de la Eurocopa para un conocido periódico británico. Antes del inicio del torneo, el luso hablaba así sobre España: “Tiene una generación joven de jugadores y el entrenador Luis Enrique cree en cierto tipo de fútbol. Técnicamente, son increíbles. Incluso los centrales son increíblemente talentosos técnicamente. Así que construir desde atrás, mantener la posesión, esconder el balón, hacer que el rival corra tras el balón... esto es España. Pero no tienen un delantero de primer nivel como David Villa. Luchan por matar a sus oponentes después de ser tan dominantes como lo son normalmente. No marcan suficientes goles para el fútbol que juegan. Puedes ser castigado por un rival que te espera y luego te mata. Se arriesgan, hacen el campo muy grande y ancho cuando tienen el balón. Pero son un poco frágiles cuando pierden la posesión. Luis era mi jugador cuando estuve en Barcelona hace mucho tiempo. Tiene grandes cualidades de liderazgo. Tendrá todo el equipo a su alrededor. Pueden vencer a cualquiera, pero no los veo jugando en la final”.