Willian José podría fichar por el Valencia

Pese a tener contrato con la Real Sociedad hasta 2024, el delantero de 29 años se ha convertido en un problema para el cuadro txuri-urdin. Y es que, finalizada su cesión en el Wolverhampton, el propio Willian José ha manifestado que no quiere seguir en el conjunto donostiarra, algo que querría aprovechar el Valencia.

Así lo asegura Diario Vasco que coloca, además de al conjunto che, al Oporto tras sus pasos. Cabe señalar que el Wolverhampton ha decidido no ejercer la opción de compra que tenía sobre Willian José, que era de 25 millones de euros. La Real Sociedad buscará ahora hacer caja por él, aunque en ausencia de ofertas de su agrado, podría volver a salir en calidad de cedido, lo que daría opciones al Valencia de hacerse con sus servicios.

Las declaraciones de Willian José que le acercan al Valencia

No ayudará a que lleguen ofertas elevadas por Willian José que éste haya dicho que no quiere seguir en la Real Sociedad. “Mi plan no es seguir aquí. Llevo cinco años aquí y necesito algo nuevo. Tengo ganas de irme de aquí. Pero, claro, tengo contrato y no sé lo que va a pasar, tengo tres años más de contrato. La Real es un club y San Sebastián una ciudad que me gustan un montón. Pero en los últimos años las cosas no estaban bien, no tenía afinidad con la gente que trabaja en el club, pero bueno... Ahora me toca esperar”, declaraba recientemente.

“Creo que no me han tratado bien. Esperaba un poco más. Cuando yo firmé mi último contrato con la Real, cuando renové, yo había hablado con Roberto Olabe de que había algunos equipos interesados, de la Premier y también de la Liga. Hablé con Roberto y me dijo que si venía un equipo grande, que jugara la Champions League, me dejaría ir. Me quedé tranquilo. Es cuando llegó la oferta del Tottenham, un equipo grande de la Premier, que estaba jugando la Champions. Yo tenía el sueño de jugar en la Premier y era una oportunidad muy buena para mí. Yo ya no venía jugando como lo había hecho con anterioridad en la Real y veía que era la hora de cambiar. Y no me dejaron salir”, añadía molesto Willian José.

“Creo que me han faltado un poco al respeto por todo lo que había pasado yo aquí. Nunca fueron claros conmigo. Yo aquí he hecho temporadas muy buenas. Mis números son buenos. Hacía mucho que un delantero de la Real no hacía estos números. Esperaba un poco aquí... Tuve muchas ofertas y nunca quise irme de la Real, quería quedarme. Mi familia estaba muy contenta aquí, yo también, pero las cosas cambian muy rápido. Y si no estás contento, para qué vas a estar. Tienes que seguir la vida, tienes que estar contento y feliz con tu trabajo, con los amigos y con la familia”, finalizaba. ¿Iniciará Willian José una nueva aventura en el Valencia?