¿Seguirá Pilar Rubio en El Hormiguero tras la marcha de Sergio Ramos al PSG?

Sergio Ramos ha firmado por dos temporadas con el PSG. Pese a ello, Pilar Rubio se moverá entre París y Madrid según ha confirmado ella misma, algo que ha llevado a muchos a preguntarse si seguirá la próxima temporada en El Hormiguero.

Ya en el último programa, Pablo Motos se despedía así de Pilar Rubio: “Pronto volveremos a vernos porque la temporada que viene volverás, por supuesto”. Esto es algo a lo que la mujer de Ramos respondió: “¡Nos vemos en septiembre!”.

Sin embargo, todavía no estaba confirmado dónde jugaría Sergio Ramos, por lo que su continuidad en El Hormiguero seguía en el aire. Ya confirmado que el central recalará en el PSG, Pilar Rubio ha comentado en Instagram: “¡Enhorabuena, cariño @sergioramos, por esta nueva etapa en este gran club @psg! Estaremos apoyándote como siempre”. “Por mi parte, me enfrento a uno de mis retos más complicados, estar con mi familia, en la que todos somos uno, en París, a la vez que en Madrid donde seguiré realizando mis distintos compromisos profesionales”, ha añadido.

“Este tiempo tendré un nuevo mejor amigo: el avión. Seguro que me invento alguna afición nueva para las horas de vuelo. ¡Gracias a todos por el cariño recibido estos días!”, finalizaba Pilar Rubio.

Pablo Motos se ha despedido de Sergio Ramos

Tras conocerse que el defensor no renovaba con el Real Madrid, el presentador de El Hormiguero señalaba: “Me quiero quedar a gusto. Es una pena que la mayoría de la gente solo conozca al Sergio del campo, porque es todavía mucho mejor como amigo. Es generoso, noble, leal, inteligente y divertido. Yo le admiro muchísimo. Son momentos complicados”.

“De toda la gente que he conocido en mi vida, que he conocido a unos cuantos, jamás he visto a nadie con una mente tan ganadora como la de Sergio”, agregaba.

“Es una suerte que con lo cortita que es la vida nos hayamos encontrado. Te voy a echar mucho de menos”, finalizaba Pablo Motos, que sigue contando con Pilar Rubio en El Hormiguero.