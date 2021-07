El Besiktas pide a la Real Sociedad la cesión de Willian José

Fútbol

Pese a tener contrato con la Real Sociedad hasta 2024, el delantero de 29 años se ha convertido en un problema para el cuadro txuri-urdin. Y es que, finalizada su cesión en el Wolverhampton, el propio Willian José ha manifestado que no quiere seguir en el conjunto donostiarra. Si bien esto es algo que pretenderán aprovechar varios equipos, el primero que ha solicitado su cesión ha sido el Besiktas.

Así lo asegura el diario AS, que señala que el cuadro otomano pretende reservarse una opción de compra del atacante. De ser ésta obligatoria y de acercarse a los 15 millones de euros, que era la opción de compra que el Wolverhampton tenía por Willian José, la Real Sociedad podría facilitar su salida al Besiktas. Y es que equipos como el Oporto y el Valencia, con los que también ha sido relacionado el delantero, no terminan de mover ficha por él.

William José estaría abierto a cambiar la Real Sociedad por el Besiktas

William José, por su parte, ha dejado claras sus intenciones: “Mi plan no es seguir aquí. Llevo cinco años aquí y necesito algo nuevo. Tengo ganas de irme de aquí. Pero, claro, tengo contrato y no sé lo que va a pasar, tengo tres años más de contrato. La Real es un club y San Sebastián una ciudad que me gustan un montón. Pero en los últimos años las cosas no estaban bien, no tenía afinidad con la gente que trabaja en el club, pero bueno... Ahora me toca esperar”. ¿Logrará el Besiktas hacerse con sus servicios?