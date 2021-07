Beckham sobre Victoria: “Madrid no era lo suficientemente elegante para ella”

Deportes

El exseleccionador inglés, Sven-Göran Eriksson, quiso llevar a David Beckham de nuevo a la Premier League cuando expiró su contrato con Los Ángeles Galaxy. Si bien el centrocampista veía con buenos ojos recalar en el Leicester, Victoria terminó echando por tierra la operación. “Ni siquiera Madrid era lo suficientemente elegante para ella”, explicó Beckham a Eriksson.

Noticias relacionadas Redes sociales. Tamara Gorro revoluciona las redes sociales con su último desnudo

Así lo ha revelado el propio Sven-Göran Eriksson en una entrevista en la radio sueca ‘Summer in P1’: “Coincidimos en una gala de fútbol en Londres, y sabiendo que su contrato terminaba pronto, le propuse mi equipo y al principio parecía que iba a aceptar. Pero al día siguiente Victoria irrumpió en mi oficina. Me miró y me preguntó bruscamente: ‘¡Sven! ¿Estás loco? ¿De verdad puedes imaginarme en Leicester?’. David me pidió disculpas más tarde y me explicó que cuando jugó en España, ni siquiera Madrid era lo suficientemente elegante para ella”.

Según Victoria, nunca dijo que Madrid oliera a ajo

Cuestionada recientemente por su estancia en la capital de España, la que fuera una de las integrantes de las Spice Girls señalaba: “Jamás diría algo que mostrara tan poco respeto y que, además, no tiene nada que ver con la realidad”.

Además de desmentir el haber dicho que Madrid oliera a ajo, Victoria reconocía en Vanity Fair que siempre fueron amables con ellos en España: “Siempre fueron muy amables y las personas que trabajaban en el club también lo fueron”, Además reveló que a “David le encanta como se juega al fútbol en España”.