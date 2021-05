Unai Emery reconoce haber pedido perdón a Iago Aspas

En la rueda de prensa previa al partido que enfrentará a su equipo con el Celta de Vigo, el técnico del Villarreal ha sido preguntado por el delantero de 33 años, al que tuvo a sus órdenes en el Sevilla. Unai Emery, que ya quiso fichar a Iago Aspas para el Valencia, brindó muy pocas oportunidades al de Moaña en el conjunto hispalense, algo a lo que ha hecho alusión.

“Es un gran jugador, ya lo quise en el Valencia, lo firmé en el Sevilla pero no salió. Es una persona maravillosa, de juego sabe, entiende y lo conoce. Ayuda sin jugar, es un jugador que sin jugar fue muy importante. Es un gran jugador, jugó menos de lo que merecía conmigo, ya me disculpé con él por ello. Me alegro de todo lo bueno que le pase y más en el Celta”, ha dicho Unai Emery sobre Iago Aspas..

Respecto al partido ha señalado: “La idea es mantener el camino y la trayectoria, una idea de juego y seguir en la línea anterior. Tenemos jugadores que están acostumbrados a este nivel, a jugar cada poco y seguir con esa idea. Llega el Celta que busca entrar en esta pelea, ganó la Real y debemos defender la posición con en Betis, por lo que sabemos de la importancia”.

Sobre su rival, apuntó que el Celta es “un equipo valiente, con gente de muy buen pie en el medio, espero un gran Celta, un equipo motivado que vienen con bajas, pero con jugadores que están bien. Allí les ganamos en un buen momento y ahora están otra vez en otro gran momento”.

Unai Emery admitió que su equipo debe mostrar una mayor fortaleza en casa donde han estado muy irregulares toda la temporada. “En la primera vuelta estuvimos fuertes en casa, aunque con muchos empates. En la segunda vuelta nos ha costado más, hemos dejado escapar puntos y debemos dar un paso adelante como locales. Debemos encontrarnos fuertes en casa, recuperar sensaciones y es el momento de sacar lo mejor de nosotros en nuestro feudo”, recalcó.