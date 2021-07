Guedes, trending topic por su posible fichaje por el Sevilla

Fútbol

Una supuesta fotografía del futbolista del Valencia en el aeropuerto de Sevilla ha convertido al atacante de 24 años en trending topic en redes sociales. Aunque los principales medios no se han hecho eco de ello, se rumorea que Gonçalo Guedes recalaría en el conjunto hispalense a cambio de 15 millones de euros más cinco en variables.

🚨 ÚLTIMA HORA

🇵🇹 Guedes acaba de aterrizar en el aeropuerto de Sevilla

⚠️ Pronto se hará oficial su fichaje

💰 El club sevillano pagará 15M€ + 5M€ en variables

⭐ Otra estrella más que se marcha del Valencia #Guedes #Valencia #SevillaFC #Fichajes pic.twitter.com/gDyaqcaB11 — MuyDeFútbol (@MDFsomos) July 18, 2021

Al respecto se han escrito más de 14.000 comentarios en Twitter, lo que ha convertido al luso en trending topic. Si bien ya llevábamos un tiempo hablando del interés del Sevilla por Gonçalo Guedes, éste había sido tasado en primera instancia por el Valencia en 40 millones de euros. No obstante, el padre del portugués invitó a su hijo a abandonar el conjunto che con estas declaraciones: “Estaría bien si no fuera por la situación en la que está el Valencia. Guedes solo brilla cuando hay un equipo que se lo permite. ¿Se irá este verano? No lo sé, pero en Valencia no hay Champions, ni Europa League. Él está de más en el club”.

Gonçalo Guedes podría recalar en el Sevilla y Bryan Gil en el Valencia

Y es que el Valencia necesita ingresar 26 millones de euros, motivo por el que librarse de la elevada ficha de Gonçalo Guedes se ha convertido en un objetivo del club de la misma forma que el pasado verano lo fue liberarse de la de Parejo. También en los últimos días ha trascendido que el Valencia estaba dispuesto a ofrecer a Gonçalo Guedes al Sevilla para hacerse así con Bryan Gil, por lo que no puede descartarse que el atacante de 20 años termine recalando en el club de Mestalla en calidad de cedido si finalmente se lleva a cabo dicha operación.