La mujer de Morata arrasa en Instagram con una fotografía sin ropa interior

La modelo italiana quiere dejar atrás los vergonzosos episodios que vivió en redes sociales durante la Eurocopa, volviendo poco a poco a la normalidad. Para ello la mujer de Álvaro Morata, Alice Campello, ha subido una fotografía en Instagram desde su “restaurante favorito” de Cerdeña. Allí lució un elegante vestido negro sin ropa interior, un detalle que no pasó desapercibido para sus seguidores.

Las amenazas a la mujer de Álvaro Morata durante la Eurocopa

A Alice Campello le han llovido los piropos, lejos parecen quedar los insultos que recibió en redes sociales después de que su marido, Álvaro Morata, marcase frente a Italia. “Que a tus hijos les dé un infarto y se mueran”, “que tu marido tenga cáncer, maldita sea, y tus hijos, también”, “vaca de mujer, me avergüenzo de ser del Véneto, en vez de mostrar tu dinero, ayuda a las personas, perra”, “no publiques la foto del gol de Morata, si no, voy a tu casa y te quemo en directo en Instagram”, fueron algunas de las lindezas que tuvo que leer.

Tras mostrar estos mensajes, Alice Campello pidió que “se tomen medidas serias contra este tipo de personas porque es vergonzoso e inaceptable”. “Sinceramente no sufro por ninguno de estos mensajes, de verdad. No creo que ni siquiera sea una cosa de italianos, sino de ignorancia. Creo que si le hubiera sucedido a una chica más frágil, sería un problema. Recordemos que es un deporte para unir, no para desahogar vuestras frustraciones. Espero que en un futuro se tomen medidas serias contra este tipo de personas, porque es vergonzoso e inaceptable”, añadió la mujer de Álvaro Morata.