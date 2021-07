El Valencia quiere torpedear el fichaje de Siliki por el Getafe

Fútbol

El conjunto azulón sigue sin cerrar la contratación del centrocampista de 25 años del Rennes, lo que hace que cada vez más equipos se sumen a la puja por el camerunés. Si recientemente hablábamos en LAOTRALIGA del interés del Espanyol por James Lea Siliki, ahora es el Valencia el que amenaza con dejar al Getafe con las ganas de fichar al africano.

Aunque el principio el Rennes sólo quería traspasar a Siliki, ahora parece abierto a dejarle salir en calidad de cedido con opción a compra. Sin embargo, que el Getafe no quiera que ésta sea obligatorio ha hecho que el futbolista no esté a las órdenes de Míchel todavía. Esta condición sí podría ser aceptada por el Valencia según L’Equipe. El club de Mestalla ya ha reforzado su zaga con el fichaje de Omar Alderete y ahora busca incorporar a un nuevo centrocampista. ¿Alcanzará un acuerdo con el Rennes por James Lea Siliki?

El Valencia trabaja en los fichajes de Siliki y de Marcos André

Por su parte, el elegido por el conjunto che para reforzar su delantera es Marcos André. El futbolista de 24 años ve con buenos ojos recalar en el Valencia, tanto es así que estaría dispuesto a forzar su salida del Real Valladolid. Aunque Marcos André no descarta renovar con el equipo blanquivioleta, sólo lo hará si ve mejorada su ficha, algo que el club no puede hacer ya que debe ajustar su masa salarial a LaLiga Smartbank. No obstante, además del Valencia, otros equipos de Primera División también están interesados en hacerse con sus servicios.