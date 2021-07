Deportes

El deseo que no ha podido cumplir antes de morir Josep María Gay de Liébana

El economista ha fallecido a los 68 años de edad. Josep María Gay de Liébana anunció que padecía un cáncer en octubre de 2018, lo hizo con su particular sentido del humor y haciendo alusión al Espanyol, club del que ha sido Consejero y Patrón de la Fundación.

“Yo he estado el lunes y el martes como cada dos semanas en el Hospital Vall d’Hebron porque me detectaron un cáncer en abril y en principio era fulminante. De momento estoy en tiempo de prórroga, tengo metástasis por el cuerpo y me paso cada dos semanas dos días enchufado en el hospital”, declaraba el profesor titular de Economía Financiera y Contabilidad en la Universidad de Barcelona.

Josep María Gay de Liébana no quería morirse sin ver al Espanyol ganar la Champions

“No solo voy a comerme los turrones, además creo que no voy a morir hasta que vea al Espanyol ganar la Champions League”, añadía optimista Josep María Gay de Liébana. El economista sabía que no sería así, pero al menos ha fallecido pudiendo ver a su equipo de nuevo en Primera División.

El fútbol y Josep María Gay de Liébana

Nacido en Barcelona en 1953, era un gran aficionado del Espanyol y colaboraba actualmente con medios como la Cope, La Vanguardia y La Sexta.

Entre sus obras destaca “España se escribe con E de endeudamiento” (Grupo Planeta, 2012), “¿Dónde estamos?: verdades, mentiras y deberes pendientes de la recuperación económica” (Grupo Planeta, 2015) o “La gran burbuja del fútbol: Los modelos de negocio que oculta el deporte más importante del mundo” (Penguin Random House, 2016).

Había realizado además numerosos estudios sobre economía y fútbol, una de sus grandes pasiones.