El Valencia intentará el fichaje de Mauro Arambarri con la ayuda de LaLiga

Fútbol

Aunque Bordalás está suplicando a Peter Lim para que siga reforzando su plantilla, y aunque el centrocampista del Getafe parece fuera del alcance del conjunto che, el técnico alicantino no renuncia a su fichaje. Y es que el Valencia podría aprovechar la inyección económica que supondrá el acuerdo entre LaLiga y CVC para lanzarse a por Mauro Arambarri que, a día de hoy, sigue siendo su gran prioridad.

El Getafe es consciente del interés del Valencia por Mauro Arambarri

Así lo asegura el diario AS, que subraya que Bordalás decía recientemente que “la llegada de un mediocentro es una necesidad muy importante que tiene el equipo”. El entrenador del Valencia también ha hablado abiertamente de Arambarri: “Mauro Arambarri s un jugador muy atractivo para el Valencia. Ojalá pudiéramos tenerle. Es una de las posibilidades que hay”. Por su parte, el presidente del Getafe, Ángel Torres, llegó a comentar sobre el uruguayo: “Creo que este año le toca salir porque no solamente hay cosas de aquí de España. También hay interés de equipos de la Premier, de Italia sobre todo... Tendrá que decidir él, que ha cambiado de agente recientemente. También sé que lo ha llamado Bordalás para que se fuera al Valencia con él, pero no sé si el Valencia podrá hacer frente a una operación así. Tiene muchas novias”.

“Es muy complicado que continúe con nosotros. Es uno de los futbolistas revelación de esta temporada, aunque lleva cuatro años, desde que llegó al Getafe, muy buenos y creciendo. A Mauro le quedan dos años de contrato, pero ya le puedo asegurar que no va a estar dos años más con nosotros”, añadía.