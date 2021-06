Bordalás dice que Arambarri “es una posibilidad” para el Valencia

Fútbol

Tal y como desveló Ángel Torres, el nuevo entrenador del conjunto che quiere llevarse junto a él a la capital del Turia a Mauro Arambarri. Si bien el Getafe se ha mostrado abierto a hacer caja por el centrocampista de 25 años, sus pretensiones parecen ser demasiado altas para el Valencia. Aún así José Bordalás señala que el uruguayo “es una posibilidad” para el club de Mestalla.

Noticias relacionadas Laotraliga. El Valencia ofrece a Jason Remeseiro al Getafe

“Mauro Arambarri s un jugador muy atractivo para el Valencia. Ojalá pudiéramos tenerle. Es una de las posibilidades que hay”, ha dicho el técnico alicantino. El presidente del Getafe, Ángel Torres, comentaba días atrás: “Creo que este año le toca salir porque no solamente hay cosas de aquí de España. También hay interés de equipos de la Premier, de Italia sobre todo... Tendrá que decidir él, que ha cambiado de agente recientemente. También sé que lo ha llamado Bordalás para que se fuera al Valencia con él, pero no sé si el Valencia podrá hacer frente a una operación así. Tiene muchas novias”.

“Es muy complicado que continúe con nosotros. Es uno de los futbolistas revelación de esta temporada, aunque lleva cuatro años, desde que llegó al Getafe, muy buenos y creciendo. A Mauro le quedan dos años de contrato, pero ya le puedo asegurar que no va a estar dos años más con nosotros”, agregaba.

Mauro Arambarri tendría más opciones de recalar en el Sevilla que en el Valencia

Sacar a Arambarri del Getafe cuesta 25 millones de euros, un precio al que se plantea hacer frente el Sevilla. “Desde luego, si se queda en España, el Sevilla es una buena plaza. Eso es indudable. El Sevilla se ha asegurado varios años jugar la Liga de Campeones porque se están haciendo las cosas bien en la entidad. Es una decisión personal del chico. Tiene que decidir a donde quiera ir y luego llegaremos a un acuerdo entre los clubes. Hasta el momento no he recibido la llamada ni de Monchi ni de nadie relacionado con el Sevilla. Creo que Monchi, aunque sea para saludarme, me hubiese llamado”, concluía Ángel Torres.