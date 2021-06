Sandra Pica habla del día que vio a Jesé y niega haberse acostado con él

La que fuera tentadora en La Isla de Las Tentaciones, ha desmentido a Aurah Ruiz a la que no ha dudado en llamar “mentirosa” Y es que, según Sandra Pica, ella no se ha acostado con Jesé Rodríguez ni ha estado con el futbolista de Las Palmas en ninguna villa.

“Con Jesé jamás he tenido nada. Jamás me ha escrito. Jamás lo he visto, excepto el día que fue a recoger a Aurah a su salida de ‘La Casa Fuerte 2’. Yo no he pisado esa villa”, ha comenzado diciendo la ex de Tom Brusse en Socialité.

“Lo único que me consta es que Jesé está en una villa con amigos. Una persona me dijo que el problema de todo este lio es que me habían confundido con Naia porque lleva el pelo corto como yo”, ha añadido Sandra Pica.

Lo que sí ha reconocido la que fuera tentadora en La Isla de Las Tentaciones es que ha estado en Ibiza. “No ha habido ninguna infidelidad y me lo he pasado de maravilla. Estoy conociendo a Julen y no me iría de vacaciones ni a acostarme con otra persona mientras alguien me está esperando en Madrid”, ha agregado Sandra Pica haciendo alusión al ex de Mujeres y Hombres y Viceversa.

Sandra Pica ha aconsejado a Aurah Ruiz que se aleje de Jesé

Por último, Sandra Pica ha querido hacer una recomendación a Aurah Ruiz: “Creo que tiene derecho a ser feliz, pero creo que con esta persona no lo va a conseguir”. “Cuando queremos mucho a alguien, nos cegamos y ella misma tendría que darse la oportunidad de ser feliz y alejarse de Jesé”, ha finalizado.