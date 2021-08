Florin Andone regresará a LaLiga de la mano del Cádiz

Fútbol

El que fuera delantero del Deportivo de la Coruña reforzará el ataque del conjunto andaluz. Florin Andone no ha participado en el último encuentro del Watford y ya se ha despedido de sus compañeros a través de Instagram, lo que hace indicar que su fichaje por el Cádiz es inminente.

El delantero de 28 años llegará en calidad de cedido y se convertirá en el octavo, que no el último, fichaje del equipo amarillo. Y es que el Cádiz, además de a Florin Andone quiere a Rubén Sobrino, del Valencia, para apuntalar su ataque. El conjunto che no pondrá obstáculos a su salida tan pronto como se haga con Marcos André o con otro futbolista en su demarcación. Y es que aunque el acuerdo del Valencia con el brasileño es total, el club de Mestalla deberá desprenderse de Kang in Lee para liberar la ficha de un extracomunitario.

Florin Andone será el octavo fichaje del Cádiz

En lo que va de verano, el equipo andaluz se ha reforzado con Álvaro Jiménez, Martín Calderón, Varazdat Haroyan, Tomás Alarcón, Osmajic y Santiago Arzamendia. A ellos se les ha sumado recientemente Víctor Chust. El defensa ha llegado cedido por el Real Madrid hasta final de esta temporada.

El valenciano, de 21 años y formado en la cantera madridista, dijo que su fichaje por el Cádiz es una “buena idea por tener la oportunidad de jugar” en LaLiga Santander.

Víctor Chust resaltó su gratitud por haber estado “rodeado de los mejores”, en referencia a sus compañeros en la primera plantilla madridista la pasada temporada, cuando debutó a las órdenes del francés Zinedine Zidane.

“He aprendido mucho de ellos”, dijo el central, que tuvo palabras de elogio también de su paso por las secciones inferiores del Real Madrid, club que se lo puso “muy fácil” para ir cedido al equipo andaluz.

Víctor Chust conocía Cádiz de la pasada temporada, cuando formó parte de la expedición merengue que se midió a los gaditanos en el partido de LaLiga de la segunda vuelta e indicó que la ciudad le gusta mucho.