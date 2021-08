Keita Baldé es la nueva alternativa del Valencia a Marcos André

Fútbol

El que fuera canterano del Barcelona podría volver a España diez años después. Keita Baldé, por el que el Mónaco pagó 30 millones de euros en 2017, termina contrato en 2022 y su fichaje resultaría bastante asequible, motivo por lo que el Valencia piensa en él como alternativa a Marcos André.

Si bien el brasileño parece más cerca que nunca del conjunto che tras no haber sido alineado por el Real Valladolid frente al Zaragoza, lo cierto es que el equipo blanquivioleta sigue sin aceptar la oferta. El Valencia ha ofrecido 8 millones de euros a cambio del 75 por ciento de los derechos de Marcos André, con el que ya tiene un acuerdo.

El club de Mestalla no va a mejorar dicha propuesta y amenaza con lanzarse a por Keita Baldé si el Real Valladolid no la acepta. Aún aceptándola el conjunto vallisoletano, el Valencia podría fichar al nigeriano si Rubén Sobrino termina abandonando el equipo antes de que cierre el mercado. No obstante, hay más equipos interesados en Keita Baldé además del conjunto che. Además el Mónaco tendría intención de vender al futbolista de 26 años.

Keita Baldé y Jonathan Calleri son las alternativas del Valencia a Marcos André

Además de en Keita Baldé, el Valencia piensa en Jonathan Calleri por si no fuera capaz de hacerse con Marcos André. Tras su paso por Osasuna, el delantero de 27 años quiere seguir su carrera en España y Stellar Group, su agencia de representación y también la de Maxi Gómez, ve con buenos ojos que éste pueda recalar en la capital del Turia si el conjunto che presenta una oferta formar por él.