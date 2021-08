El Rayo Vallecano se debate entre Chema o Siovas para apuntalar su zaga

Fútbol

El conjunto franjirrojo tiene intención de incorporar a un nuevo central a su plantilla. Siovas, del Huesca, y Chema, del Getafe, son las dos opciones que maneja el Rayo Vallecano.

Si bien sacar al primero del cuadro oscense resultaría más complicado, el segundo no entra en los planes de Míchel. Chema abandonará el Getafe y eso es algo que quiere aprovechar el Rayo Vallecano. El equipo madrileño también podría aprovechar el descenso del Huesca para hacerse con Siovas. No obstante el club altoaragonés ha vendido a Javi Galán al Celta de Vigo, se ha llevado un porcentaje del dinero que el Sevilla ha pagado al Wolverhampton por Rafa Mir y ha ingresado una buena suma por las cesiones de Sandro y de Álvaro Fernández a Getafe y Brentford respectivamente. Así pues, si Siovas sale del Huesca no será por una cuestión económica, por lo que el Rayo Vallecano podría tener que rascarse el bolsillo si quiere hacerse con sus servicios. Es por ello por lo que la opción de Chema ha ganado enteros en las últimas horas.

Chema o Siovas y Lucas Pérez, objetivos del Rayo Vallecano

El Rayo Vallecano también quiere aprovechar que Lucas Pérez ha rescindido su contrato con el Alavés para volver a ofrecer acomodo en su plantilla al gallego a coste cero. Además de con el conjunto franjirrojo el delantero ha sido relacionado con el Fenerbahçe y, tímidamente, con el Betis, que parece haberse lanzado ahora a por Willian José, que saldrá de la Real Sociedad antes del cierre del mercado.