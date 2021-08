El ex de Mahrez: “Que las mujeres de los futbolistas tengan cuidado si su marido ficha por el City”

Deportes

La cantante Rita Johal, la ex mujer de Riyad Mahrez, ha contado como el Manchester City arruinó sus vidas. “No puedo comentar la vida de otras personas, pero mudarme allí cambió a mi esposo”, ha relatado en la última entrevista que ha concedido.

La joven de 28 años ha celebrado en The Sun que Harry Kane no haya fichado por el conjunto inglés: “La esposa de Kane probablemente tuvo suerte y se libró. Otras deberían tener cuidado”.

El ex de Mahrez considera que el Manchester City arruinó su matrimonio

Sobre lo que le sucedió con Mahrez, Rita Johal ha contado: “Riyad dejó que la fama se le subiera a la cabeza. Cambió cuando se fue al Manchester City. Pero la carrera de un futbolista es efímera. Deben permanecer firmes y leales a sus seres queridos, incluso cuando se mudan a un club más grande, porque cuando todo termine se darán cuenta de quién está realmente allí”.

Sobre cómo se conocieron la ex mujer de Mahrez ha contado: “Era 2014 y no tenía ni idea de quién era. Entonces no era un gran nombre, pero era encantador y me gustaba. Era encantador conmigo, me decía constantemente lo hermosa que era, me preguntaba por mi vida, me hacía sentir especial. Dijo que me amaba y que quería que tuviera hijos”.

“Lo amaba, quería hacer eso. Cambié mi fe, dejé de beber alcohol porque él no bebía, amaba sus valores y quería una vida familiar sólida. Quería que fuéramos fuertes y él sentía lo mismo”, ha proseguido la cantante.

Sin embargo, fichar por el Manchester City y ver incrementado su sueldo, cambió a Mahrez. “El amoroso, humilde y cariñoso Riyad desapareció. Dejó de preguntarme cómo me había ido el día y qué iba a hacer, creo que me convertí en la esposa aburrida en casa y él tenía el estilo de vida deslumbrante lejos de mí. Comenzó a ignorarme”, ha añadido Rita Johal, que se separó del futbolista en 2019.