Roberto Soldado cuenta cómo se vio sobrepasado por Harry Kane en el Tottenham

El delantero del Granada ha repasado su trayectoria y, en especial, su paso por la Premier. En las filas del Tottenham, que pagó 30 millones de euros por él, Roberto Soldado se vio sobrepasado por un jovencísimo Harry Kane tal y como ha reconocido.

“Mi cambio más drástico fue cuando fui a Inglaterra a jugar. Me vi superado por las circunstancias que viví, el futbol muy físico … yo decía ‘como me quede aquí en el área con estos animales no toco un balón en todo el partido’”, ha comenzado diciendo el futbolista de 35 años en una entrevista para El Larguero. “Coincidí con Kane en el primer año y... nos pasó como un avión a mí, a Adebayor, a Defoe. Se le veía venir, en cuanto tuvo minutos en la Europa League...”, ha añadido Roberto Soldado rememorando su paso por la Premier.

Roberto Soldado ha jugado en el Tottenham y en el Fenerbahçe

Además de en Inglaterra, Roberto Soldado tuvo otra experiencia en el extranjero, donde jugó dos años en el Fenerbahçe. “Estuve 2 años en Turquía y en mi última temporada le decía a mi mujer ¿Qué hacemos aquí? Me sentía mayor, no tenía ilusión y pensaba que no estaba ya para esto”, ha reconocido.

Por suerte para Roberto Soldado, su cruzó en su camino el Granada, equipo con el que regresó a LaLiga Santander: “Vine y vi este grupo, y me dije ‘con ellos voy a donde sea’. Me cuesta recordar en toda mi carrera una complicidad más grande con un entrenador que la del Granada, con Diego Martínez. El año pasado fue excelente. Esta temporada estamos intentando jugar de la mejor forma dos competiciones”.

En lo que respecta al presente curso, el delantero ve favorito para el título de Liga al Atlético de Madrid. “Por la gran ventaja que tienen y porque tienen experiencia en la competición y va a ser difícil que el Atlético se deje puntos”, ha finalizado.