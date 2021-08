Monchi pone una condición para la salida de Koundé del Sevilla

Fútbol

El director deportivo del Sevilla, Ramón Rodríguez ‘Monchi’, aseguró este martes que el central internacional francés Jules Koundé “sólo podrá salir” del club “antes de las doce de la noche”, hora de cierre del mercado estival, “si alguien paga su cláusula” de rescisión de 80 millones de euros.

Monchi admitió en rueda de prensa la existencia de una oferta del Chelsea inglés por Koundé, cifrada en 50 millones de euros, pero insistió en que su situación “ahora mismo es igual que la de Ocampos, Bono o cualquier otro compañero: sólo se irán si se deposita en la LFP el importe de su cláusula de rescisión”.

El técnico gaditano explicó que este verano “ha habido interés de varios clubes” por Koundé que fueron “rechazados por el propio jugador”, aunque la idea de ir al Chelsea sí le satisfacía, por lo que la entidad londinense hizo “una oferta el miércoles por la tarde” que resultó “no satisfactoria”.

“Era una cantidad muy importante, pero no respondía a lo que esperábamos. Hicimos una contraoferta con fecha de caducidad el viernes por la noche y, desde entonces, no ha habido negociación ni contacto alguno”, precisó.

Monchi también manifestó que “la decisión de que Koundé no viajara a Elche se tomó de forma consensuada”, ya que considera que “Jules es un gran profesional, pero no es un superhéroe y es normal que un jugador, alguna vez, no viaje por un tema personal o profesional”.

Aseveró que el futbolista parisino “estaba dispuesto a viajar, pero el club, en la persona del entrenador (Julen Lopetegui), decidió que no viajase”, y añadió que espera que “no se arme revuelo” con su ausencia en el Martínez Valero, puesto que “no es la primera vez que esto sucede ni será la última”.

“Otros jugadores, como Daniel Alves, adoptaron en su día una postura más agresiva que Jules y la afición lo adora”, recordó en referencia a la situación que se dio con el lateral brasileño en el verano de 2007.

Para el mandatario andaluz, el Sevilla “tiene un modelo de negocio que ha sido exitoso” y consiste en “vender, pero no siempre”, ya que “cuando, como sucede ahora, la cantidad es insuficiente o el momento es inadecuado”, lo que procede es “exigir el pago de la cláusula de rescisión”.

“A lo mejor mañana vendemos a un jugador por un importe inferior a su cláusula. Pero en este caso concreto, y después de mucho debate en el seno del club, consensuamos que lo mejor era no traspasar a Koundé”, recalcó.

Por otro lado, Monchi admitió que no está “al cien por cien contento con el resultado final de esta planificación, a pesar de que los seis jugadores que han venido cumplen los requisitos” buscados en los refuerzos, pero a él le habría gustado “ser todavía más ambicioso”.

Agregó que esta misma sensación la tienen “tanto el entrenador -Julen Lopetegui- como el presidente -José Castro- y el vicepresidente -José María del Nido Carrasco-”.

Ante las últimas horas de mercado, indicó que quedan “algunas cosas abiertas pero no van a implicar entradas”, sino “dos o tres salidas que pueden surgir” concernientes a los tres jugadores que no tienen ficha: el canterano Alejandro Pozo y los franceses Joris Gnagnon e Ibrahim Amadou.

“Con todo el respeto siempre al profesional, ojalá acepten alguna de las ofertas que tienen. No soy nadie para obligar a un futbolista a irse si no se quiere ir. Ellos defienden sus intereses, es legítimo, pero vamos a hacer todos el esfuerzo en estas horas para que encuentren una salida satisfactoria”, aseguró.

En el plantel sevillista, además, habrá “jugadores que se quedarán” pese a la reticencia del cuerpo técnico a seguir contando con ellos y de quienes está “al cien por cien seguro de que serán importantes”, con aportaciones “igual de claves que en años anteriores”.

Monchi declaró que ha confeccionado “una buena plantilla con el objetivo fundamental de pelear aquello que comentó el presidente el otro día, es decir, asentar el campo base en los puestos de Champions”, si bien advirtió de que será un logro “complicado” porque “habrá una dura competencia por ese cuarto puesto libre detrás de los tres grandes”.

“Firmo repetir la cuarta plaza”, concluyó el director deportivo sevillista.