Samu Castillejo podría recalar en el CSKA de Moscú

Fútbol

Aunque el atacante de 26 años no ha encontrado acomodo en LaLiga Santander, su situación en el Milán no ha cambiado. Pioli no cuenta con él y el cuadro rossonero no le ha inscrito en la lista para disputar la Champions League. Esto empuja a Samu Castillejo a salir y todo parece indicar que recalará en el CSKA de Muscú aprovechando que el mercado en Rusia sigue abierto.

El ex de Málaga y Villarreal ha sido relacionado con varios equipos de LaLiga Santander este verano. En especial con el Getafe. Tal y como contamos en LAOTRALIGA, el agente de Samu Castillejo estuvo en el Coliseum negociando la cesión de su representado al conjunto azulón.

El extremo también fue relacionado con el Sevilla, aunque Monchi no tardó en desmentir dicho interés. “Leí que nos interesa; pero en ese rol tenemos muchos jugadores: Ocampos, Suso, Rony Lopes, Papu Gómez... Así que no hay nada”, afirmó el director deportivo del club de Nervión al ser cuestionado por Samu Castillejo.

Samu Castillejo pondrá rumbo a Rusia de la mano del CSKA de Moscú

Si bien el atacante quería regresar a LaLiga Santander tras su paso por la Serie A, finalmente emprenderá una nueva aventura en Rusia si su fichaje por el CSKA de Moscú termina confirmándose.

Tras una gran temporada con el Málaga, Samu Castillejo puso rumbo al Villarreal, donde militó tres temporadas. Allí disputó un total de 127 partidos anotando 11 goles y repartiendo 11 asistencias. En el Milán, por su parte, ha jugado 108 partidos y ha marcado 10 goles y repartido 11 asistencias. Ahora podrá mejorar dichos registros en el CSKA de Moscú.