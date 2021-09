El plan del Betis para llevarse a Dani Ceballos del Real Madrid

Deportes

El centrocampista de 25 años tendrá una nueva oportunidad en el Real Madrid tras su último paso por el Arsenal. Habrá que ver si tiene o no el protagonismo esperado ya que el cuadro merengue ha fichado a Camavinga en su demarcación. De no ser así el Betis solicitará la cesión de Dani Ceballos en el mercado invernal.

“Desde que empezó el verano, cada día había nombres nuevos. Se han concretado algunos y otros, no. Ceballos estaba ahí desde el principio, es un jugador que gusta al Betis y a él también le gusta mucho este club. Creo que nos cruzaremos en el camino tarde o temprano, ojalá. ¿Si es posible su fichaje en enero? Ahora, nos centramos en el Granada y cambiamos ya el chip”, ha dicho Antonio Cordón, director deportivo del Betis, al ser cuestionado al respecto.

Dani Ceballos también cree que volverá a jugar en el Betis

“Hay poquita gente que aún tiene, un poquito de rencor, por así decirlo, de mi salida del club. Creo que eso viene porque no hubo una explicación clara en ese momento, pero ¿qué te podría decir yo del Betis? Es el club que me ha hecho crecer en Primera, el que me ha dado la oportunidad de ser el futbolista que soy y para mí lo es todo. Lo he dicho y lo vuelvo a recalcar, estoy seguro de que antes de que me retire volveré a jugar en el Betis”, señalaba Dani Ceballos el pasado mes de julio.