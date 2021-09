El Valencia ya tiene 5 transferibles de cara al mercado invernal

Fútbol

El conjunto che cerró refuerzos a última hora que han dejado sin sitio a varios de sus futbolistas. Además, otros tendrán que salir para dejar sitio a los nuevos fichajes que prepara el Valencia de cara al mercado invernal. De momento ya ha colgado el cartel de transferibles a cinco de sus futbolistas.

Según Superdeporte, el club de Mestalla buscará acomodo para Álex Blanco, para Cristian Rivero y para Jason, que este verano ha estado muy cerca del Alavés. El extremo de 27 años también fue ofrecido al Getafe, equipo en el que ya jugó, pero el conjunto azulón no ha tenido a bien volver a hacerle sitio en su plantilla.

Manu Vallejo y Diakhaby siguen siendo transferibles para el Valencia

Otro al que tampoco ha encontrado acomodo el Valencia, y al que ha dejado sin sitio la llegada de Hugo Duro, es a Manu Vallejo. En su caso, el de Chiclana ha estado cerca de regresar al Cádiz. Sin embargo el equipo andaluz se impuso finalmente en la puja por Rubén Sobrino, lo que ha terminado cerrando la puerta a Manu Vallejo.

También se ha frustrado el fichaje de Diakhaby por el Newcastle. Si bien el central nunca ha escondido que le gustaría jugar en la Premier League, se ha negado a recalar en calidad de cedido en el conjunto inglés. Diakhaby no ha visto con buenos ojos la prueba que le ofrecían las urracas, que se han negado a tener una opción de compra obligatoria por él ya que no se plantean hacerse con él en propiedad hasta no haberle visto una temporada en sus filas.