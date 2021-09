El Valencia volverá a intentar el fichaje de Mauro Arambarri

Fútbol

José Bordalás ha conseguido que el conjunto ché hiciera un esfuerzo por Marcos André. No que el Valencia hiciera lo propio por Mauro Arambarri, lo que es entendible ya que sacar a éste del Getafe implicaba un esfuerzo aún mayor. No obstante, el club de Mestalla no ha renunciado a su fichaje.

“Hemos conseguido cubrir la mayor parte de las necesidades que precisábamos, aunque nos ha faltado rematar alguna cosa. El mercado ha sido complicado y no ha podido ser. Quizá los jugadores que necesitábamos y queríamos no hemos podido traerlos en esas posiciones. Han llegado cinco caras nuevas y seguro que nos van a ayudar. Toca trabajar con estos magníficos jugadores”, decía Bordalás en la Cadena SER.

El Valencia ha tratado de fichar a Mauro Arambarri

El técnico alicantino ha comenzado su andadura en el Valencia sumando 7 de 9 puntos posibles en los tres primero encuentros. Bordalás está dando la razón a la directiva de que acertó apostando por él y no dudará en satisfacer sus peticiones si sigue con esta buena racha. “Mauro Arambarri s un jugador muy atractivo para el Valencia. Ojalá pudiéramos tenerle. Es una de las posibilidades que hay”, dijo sobre el uruguayo el entrenador del Valencia.

Por su parte, el presidente del Getafe, Ángel Torres, llegó a comentar sobre el Mauro Arambarri: “Creo que este año le toca salir porque no solamente hay cosas de aquí de España. También hay interés de equipos de la Premier, de Italia sobre todo... Tendrá que decidir él, que ha cambiado de agente recientemente. También sé que lo ha llamado Bordalás para que se fuera al Valencia con él, pero no sé si el Valencia podrá hacer frente a una operación así. Tiene muchas novias”. Finalmente Mauro Arambarri seguirá un año más en el Getafe. No obstante, el Valencia no ha renunciado a su fichaje.