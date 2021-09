Fútbol

Darwin Machís no se quiere ir del Granada según Robert Moreno

Pese al interés del América, parece que finalmente el atacante de 28 años no se moverá del cuadro nazarí. Y es que, según Robert Moreno, técnico del Granada, Darwin Machís no se quiere ir del equipo andaluz.

“No se quiere ir de Granada, está muy bien aquí y no hay más que hablar. Está muy implicado, le he visto muy motivado, los transmite cómo entrena. Seguirá con nosotros. Aparecieron rumores sobre Domingos o Gonalons. Estoy seguro de que seguiremos contando con Machís en los próximos meses”, ha afirmado Robert Moreno al ser cuestionado por Darwin Machís en Todo Mercado.

La continuidad de Darwin Machís en el Granada estará en el aire hasta el 22

El mercado en México cierra el próximo 22 de septiembre, fecha hasta la cual el América podrá acercar posturas con el Granada. Cabe señalar que Darwin Machís recaló en el cuadro nazarí procedente del Udinese a cambio de 10 millones de euros y que tiene una cláusula de 30, motivo por el que el club mexicano está obligado a alcanzar un acuerdo con el cuadro nazarí para su traspaso. La intención del América es hacerse con la cesión de Darwin Machís pagando por el préstamo al Granada, aceptando tener por él una opción de compra obligatoria cercana a las 10 millones de euros que reclama el equipo andaluz. El cuadro azteca, además, tentaría al atacante con un sueldo de 1,6 millones de euros, que es el doble de lo que percibe actualmente en el cuadro nazarí.