Mikel Merino también suena para el Liverpool

Fútbol

El conjunto inglés sigue peinando el mercado en busca de un recambio para Wijnaldum. Si recientemente hablábamos en LAOTRALIGA del interés del Liverpool por Carlos Soler, parece que Mikel Merino, de la Real Sociedad, también está en su agenda.

Así lo asegura Fichajes.net, aunque señala que ninguno de estos dos centrocampistas sería la prioridad del equipo que dirige Jürgen Klopp, que prefiere reclutar en sus filas a Jude Bellingham. No obstante las altas pretensiones del Borussia Dortmund obligan al Liverpool a buscar otras alternativas.

Mikel Merino y Carlos Soler, alternativas del Liverpool a Bellingham

A favor de Mikel Merino juega que militó en el Newcastle y conoce la Premier League, algo que valora positivamente Klopp. Su precio, tras haber renovado con la Real Sociedad hasta 2025, es de 70 millones de euros. Más elevada todavía es la cláusula de rescisión de Carlos Soler, aún así su fichaje podría resultar más asequible para el Liverpool que el de Mikel Merino.

Las urgencias económicas del Valencia podrían llevar al club de Mestalla a negociar por él por una cantidad bastante inferior a los 150 millones de euros que figuran en su cláusula de rescisión. Cabe señalar que la de Rodrigo Moreno era de 120 y terminó recalando en el Leeds por 30, lo que invita al Liverpool a ser optimista respecto a Carlos Soler. Además éste no descarta salir del conjunto che. “Esta temporada que estén tranquilos. No puedo garantizar nada en el fútbol porque es muy cambiante y dentro de un año me pueden estar sacando lo que he dicho hoy. Me centro en el día a día y en el respeto que le tengo al club que quiero y en el que llevo desde los siete años. Llevo desde los 7 años aquí, llevo 17 años aquí, me conozco Paterna como si fuera mi casa, mi familia es de aquí y está muy feliz, mis amigos, todos, y estoy muy feliz. Tengo contrato hasta 2023, lo que se tenga que hablar de renovación o lo que sea en su momento ya se hablará”, manifestaba Carlos Soler días atrás.