El emotivo mensaje de una niña de 6 años a Koke y la respuesta de su mujer

Deportes

Martina y su padre, residentes en Barcelona, se desplazaron a Madrid para presenciar el partido entre el Atlético y el Villarreal. Antes se acercaron al hotel donde estaba concentrado el conjunto rojiblanco porque la niña de 6 años quería entregar una canta a Koke. Al final Martina no pudo hacerlo y acabó llorando. Afortunadamente, gracias a las redes sociales, su escrito terminó llegando a Beatriz Espejel y, a través de ésta, a su marido.

Noticias relacionadas Laotraliga. El Atlético de Madrid descarta a tres jugadores de cara al mercado invernal

“¡Hola Martina, hemos recibido tus cartas y tenemos una sorpresa para ti, espero que te guste, #ForzaAtleti pequeña!. PD: dibujas fenomenal”, escribió la mujer de Koke.

¡Hola Martina hemos recibido tus cartas y tenemos una sorpresa para ti , espero que te guste , #ForzaAtleti pequeña 🔴⚪️🔴⚪️🔴 !

PD: Dibujas fenomenal 😘 @Koke6 @scarlogra pic.twitter.com/JZlfNvf0RP — BEATRIZ ESPEJEL (@BEATRIZESPEJEL) September 12, 2021

Aprovechando su visita a Barcelona, el capitán del Atlético de Madrid ha podido entregar personalmente una camiseta firmada a la niña de 6 años. “Hola Beatriz, soy Martina, me habéis hecho muy feliz. Me olvidé la pulsera de Romeo porque no sabía que teníais otro gato. Os la enviaré. Un beso a todos. Os quiero mucho”, agradeció después esta joven hincha del Atlético de Madrid a Beatris Espejel.

HOLA BEATRIZ SOI MARTINA

ME ABEIS ECHO MUI FELIZ

ME OLBIDE LA PULSERA DE ROMEO

PORQUE NO SABIA QUE TENIAIS OTRO

GATO

OS LA ENBIARE

UN BESO A TODOS

OS QUIERO MUCHO ❤️ https://t.co/l0di5KjSGW — Óscar López (@scarlogra) September 12, 2021

El agradecimiento del padre de la niña de 6 años a Koke

También el padre de Martina ha querido agradecer a la pareja su gesto. “Esta historia no ha podido tener un final más espectacular. Y, en gran parte, gracias a todas las personas que os volcasteis con nuestro hilo, que sólo pretendía complacer a Martina haciendo llegar la carta que no había podido entregar a Koke. ¡Os estamos muy agradecidos!”, manifestaba.

“Y en especial, gracias a @atmcollect1903 porque nos ha ayudado a que sucediera algo inesperado e indescriptible para Martina. Eres muy grande. Todo se queda corto para mostrarte nuestro agradecimiento”, continuaba.

“Gracias, sobre todo, a ti Koke. Por tu cercanía, por ser tan cariñoso con Martina. No tenemos palabras para explicar lo feliz que la has hecho. El Koke jugador nos encanta, pero el Koke en persona lo supera todo y nos ha robado el corazón”, finalizaba el padre de la niña de 6 años.