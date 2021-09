El sorprendente trabajo de Samir Nasri tras no encontrar equipo

Deportes

El que fuera futbolista del Sevilla no ha encontrado equipo tras su paso por el Anderlecht. Aún así, mientras recibe una oferta que pueda ser de su agrado, Samir Nasri ha encontrado un nuevo trabajo.

Noticias relacionadas Fútbol. El emotivo mensaje de una niña de 6 años a Koke y la respuesta de su mujer

El atacante de 34 años comentará para Canal+ Francia los partidos de la Champions League. “¡Bienvenido, Samir Nasri! ¡Se une al equipo de comentaristas de Canal+ para el regreso de la Champions League!”, anunciaba la cadena.

Bienvenue à @SamNasri19 qui rejoint la team des consultants CANAL+ pour le retour de la Ligue des Champions ! 🎉👋☺️ pic.twitter.com/n9JAq9WRk8 — Canal Football Club (@CanalFootClub) September 12, 2021

Sampaoli prometió a Samir Nasri que podría beber y salir de fiesta por Sevilla

Samir Nasri recordaba recientemente su fichaje por el Sevilla. “Sampaoli me quería tanto que me dijo: ‘Ven a nuestro equipo, puedes beber, salir en una discoteca, hacer lo que quieras y yo te cubriré frente al club. Sólo te pido que seas bueno en el campo el fin de semana. De hecho, si yo quería ir a ver a mi familia un fin de semana que no tuviera que jugar, Sampaoli me decía que él se encargaría de cuidarme al perro”, desveló el francés.

“Tuve una relación de amistad con Sampaoli. Fue un amigo, no un entrenador. Y con Juanma Lillo fue una relación de padre e hijo. ¡Me daban escalofríos al escuchar los discursos de Sampaoli en el vestuario y eso que yo no entendía el español!”, prosiguió Samir Nasri.

“Teníamos uno de los mejores equipos de Europa. Con Nzonzi, Vitolo, Jovetic, Sarabia, Ben Yedder, Adil Rami, Mariano... Durante 6 meses fuimos tan fuertes como el Barça y el Real Madrid”, finalizó el atacante.