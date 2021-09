Williot Swedberg aprovecha el interés del Barcelona para lanzar un guiño al Valencia

Fútbol

Tanto el conjunto che como el equipo catalán peinan el mercado en busca de jóvenes promesas. Una a la que quieren atar tanto el Valencia como el Barcelona es Williot Swedberg, centrocampista sueco de 17 años del Hammarby.

Noticias relacionadas Fútbol. Un seguidor del Celta pide ayuda para encontrar a la aficionada de la que se enamoró en Balaídos

El Valencia es el equipo favorito de Williot Swedberg

Aunque pudiera parecer que el club de Mestalla tiene poco que hacer en una puja entre ambos, el futbolista no descarta recalar en la capital del Turia. “Es divertido escuchar ese interés. El Barcelona no es un club cualquiera, pero estoy concentrado en el Hammarby. No le diría que no al Barcelona, pese a que el Valencia es mi equipo favorito en España. Todavía no estoy a ese nivel”, ha dicho Williot Swedberg al ser cuestionado al respecto en SportExpressen.

Las otras jóvenes promesas a las que quiere el Barcelona

La situación económica tan delicada que atraviesa el conjunto azulgrana hace que el equipo catalán quiera más fichajes como el de Pedri. El Barcelona pagó unos 5 millones a Las Palmas por el canario y ahora su valor de mercado es de 80 millones de euros. Precisamente en Las Palmas está despuntando ahora Alberto Moleiro, centrocampista ofensivo de 17 años al que muchos en la isla ya comparan con Pedri. El Barcelona no pierde de vista a este futbolista que ha disputado 5 partidos y ha anotado un gol con el club canario.

También en Las Palmas, el conjunto blaugrana estaría haciendo un seguimiento a Ale García, un extremo derecho de 18 años que ha anotado dos tantos en los dos encuentros internacionales en los que ha defendido la camiseta de la selección Sub-19.