Un seguidor del Celta pide ayuda para encontrar a la aficionada de la que se enamoró en Balaídos

La victoria del cuadro celeste como local ha devuelto la alegría a sus aficionados. En especial a uno que quedó prendado de una aficionada que llegó tarde a Balaídos y con la que estuvo pelando la pava durante el choque. Sin embargo, este seguidor del Celta de Vigo no tuvo el valor de ir un paso más allá y de pedir a ésta su contacto. Es por ello por lo que ha echado mano de las redes sociales para pedir ayuda al respecto.

“Hacia mucho tiempo que no celebraba tanto una puta victoria. Hasta me temblaban las piernas. Que bien sienta ganar en Balaídos, ya no recordaba lo que era”, comenzó escribiendo el seguidor del Celta de Vigo en Instagram.

“PD: Para la chavala que llegó tarde en moto y me dio conversación todo el partido, me has dejado enamorado y no tuve huevos a pedirte el insta″, añadía en Twitter.

PD: Para la chavala que llegó tarde en moto y me dio conversación todo el partido, me has dejado enamorado y no tuve huevos a pedirte el insta. 😂😂



El Celta ganó al Granada en el descuento

Un gol de Denis Suárez en el descuento dio al Celta de Vigo un merecido triunfo ante el Granada, al que un notable ejercicio defensivo durante 93 minutos y el penalti detenido por el portugués Luis Maximiamo a Iago Aspas no le bastó para puntuar en Balaídos, que pudo asaltar con una doble ocasión de Santi Mina y Luis Suárez antes del tanto celeste.

Robert Moreno renunció a su filosofía y echó a su equipo atrás, buscando un plan que le funcionó tanto al Athletic como al Cádiz, los últimos visitantes que ganaron en Balaídos. Su equipo apenas salió de su campo en la primera hora de juego, pero cuando lo hizo cerca estuvo de golpear a su rival.