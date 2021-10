El reproche de Víctor Chust: “Me echaron del Valencia, no me fui yo”

Fútbol

El central de 21 años, que juega en el Cádiz cedido por el Real Madrid, recaló en la cantera del cuadro merengue procedente del conjunto che. Con motivo del partido que enfrentará a su equipo contra el Valencia en el Nuevo Mirandilla, Víctor Chust ha estimado oportuno explicar su salida del Valencia.

“La verdad es que yo no me fui, me echaron”, ha comenzado diciendo el defensor en Radio MARCA. “Tuve que marcharme y se dijo que me iba porque tenia una oferta del Real Madrid, yo no entendí nada porque era pequeño, pero luego mis padres me explicaron lo que pasó y está claro que el Valencia me echó”, ha puntualizado Víctor Chust. Por último, el futbolista ha aprovechado la ocasión para afirmar que no guarda rencor al club de Mestalla: “Siempre será uno de mis equipos”.

Las declaraciones de Víctor Chust y la fiesta de los jugadores del Cádiz

Las palabras de Víctor Chust llegan después de que haya visto la luz un vídeo en el que aparecen varios compañeros suyo de fiesta en Madrid tras caer goleados frente al Rayo Vallecano. Esto es algo a lo que ha hecho alusión Álvaro Cervera, técnico del Cádiz, en las últimas horas.

El entrenador del conjunto gaditano señaló que esos jugadores “se han equivocado” y que su actitud está lejos de lo que se quiere en este club.

Álvaro Cervera indició en que estas actuaciones “hay que cortarlas” y que “tendrán consecuencias”, además de pedir “perdón” a los aficionados que se hayan “enojado” por esas imágenes, que han causado indignación.