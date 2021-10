Tres equipos se interponen en la renovación de Fekir con el Betis

Fútbol

Aunque el conjunto verdiblanco ha iniciado conversaciones con el francés para extender su contrato, y aunque hay voluntad por ambas partes de alcanzar un acuerdo, desde la Premier League están dispuestos a tentar al centrocampista de 28 años. Arsenal, West Ham y Everton serían los equipos dispuestos a interponerse en la renovación de Nabil Fekir con el Betis.

Así lo asegura Fichajes.net, que señala que estos tres equipos buscarán un golpe de efecto el próximo verano para poder dar un salto de calidad. No obstante, aunque Nabil Fekir no renueve con el Betis, el galo tiene contrato hasta 2023 y una cláusula de 90 millones de euros. El que más podría acercarse a esta cifra es el Arsenal, aunque el club gunner pretende hacer una profunda reestructuración, lo que desaconseja hacer una inversión tan elevada. El West Ham, por su parte, ofreció 30 millones el pasado mes de enero al Sevilla por Youssef En-Nesyri. Ahora, de cara a la siguiente temporada, tendría previsto mejorar dicha propuesta por el marroquí, por lo que no se descarta que pueda presentar otra igual de atractiva por Nabil Fekir.

En el caso del Everton, el equipo que dirige Rafa Benítez se ha desprendido recientemente de James Rodríguez, y busca a un nuevo jugador mediático de cara al siguiente curso. Habrá que ver si dicho futbolista termina siendo Nabil Fekir. Lo que parece claro es que si éste termina renovando con el Betis; Arsenal, West Ham y Everton deberán seguir peinando el mercado en busca de un nuevo futbolista en su demarcación.