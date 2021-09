La genial respuesta de Bryan Gil a la pregunta de un periodista inglés sobre su pelo

Deportes

El atacante de 20 años abandonaba el pasado verano el Sevilla para recalar en el Tottenham. Además de por su fútbol, Bryan Gil no está pasando desapercibido en Inglaterra por su pelo. Es por ello por lo que un periodista ha querido saber si su look estaba inspirado en los Beatles, una pregunta trampa ya que el grupo está ligado al nombre del Liverpool.

“Llevo el pelo así desde que tenía 10 añitos y no me lo cambio porque no me gusta el pelo corto. Creo que es un corte de cabello diferente, muchos lo comparan con los Beatles pero a mi me da igual lo que opinen y voy a seguir llevando este pelo hasta que me canse de él”, respondía Bryan Gil.

Bryan Gil y por qué ha cambiado el Sevilla por el Tottenham

Bryan Gil, capitán de la selección española Sub-21, mostró recientemente “ilusionado” con el “gran paso” dado al haber fichado por el Tottenham Hotspur, equipo al que ha llegado procedente del Sevilla este verano.

“Con mucha ilusión. Hubo un cambio en mi carrera yéndome al Tottenham esta temporada y creo que es un gran paso. Estoy muy ilusionado”, dijo Bryan Gil, en declaraciones difundidas por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Bryan Gil ha vuelto a ser convocado con la Sub-21

Luis de la Fuente, seleccionador español Sub-21, dio este jueves la lista para los dos próximos partidos de clasificación para el Europeo de la categoría en la que se estrena Miguel Gutiérrez y en la que figuran los defensas del Betis Juan Miranda, del Cádiz Víctor Chust y del Málaga Víctor Gómez. Bryan Gil se mantiene como capitán pese a que las bajas en la absoluta ha hecho que Luis Enrique le tuviera en mente de cara a la final a cuatro de la Nations League.