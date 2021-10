El Betis pedirá al Real Madrid la cesión de Jesús Vallejo

Real Madrid

El central de 24 años, que se proclamó subcampeón olímpico con España el pasado verano, permanece inédito en el presente curso. Tras haber jugado las dos últimas temporadas en calidad de cedido en el Granada, Jesús Vallejo no quiere ver frenada su progresión, por lo que no descarta hacer las maletas en el mercado invernal si su situación no cambia. Dispuesto a ofrecerle acomodo en sus filas estaría el Betis, que aunque ha empezado bien la campaña, ha sufrido varias bajas en defensa. Es por ello por lo que está dispuesto a solicitar al Real Madrid la cesión de Jesús Vallejo.

Así lo asegura Fichajes.net, que constata que Alaba, Militao y Nacho están por delante de él para Carlo Ancelotti. Por otro lado, el citado portal asegura que Manuel Pellegrini quiere a un nuevo futbolista en su demarcación en el mercado invernal. Así pues, Betis y Real Madrid podrían verse abocados a acercar posturas por Jesús Vallejo.

Además de Jesús Vallejo, Antonio Blanco podría salir del Real Madrid en enero

Una situación similar a la de Jesús Vallejo es a la que ha abocado la llegada de Camavinga a Antonio Blanco. El centrocampista de 21 años sólo ha disputado 30 minutos en el presente curso y el Real Madrid vería con buenos ojos que salga en calidad de cedido para que no vea frenada su progresión. Dicha opción se la ofrecería a Antonio Blanco el Espanyol, al que el cordobés dijo ‘no’ el pasado verano con la esperanza de tener más oportunidades en el cuadro merengue.