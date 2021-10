El Betis quiere fichar gratis a Paulo Díaz

Fútbol

Las lesiones no están respetando a la zaga del conjunto verdiblanco en el presente curso. Es por ello por lo que el Betis, que no descarta incorporar a un nuevo central en el mercado invernal en calidad de cedido, maneja una opción a coste cero de cara a la próxima temporada. Paulo Díaz, central de 27 años que termina contrato con River Plate en junio de 2022 y que el pasado verano fue relacionado con el Sevilla.

El chileno, que se habría quedado con las ganas de recalar en LaLiga Santander, vería con buenos ojos dar el salto a Europa de la mano del Betis, donde entrena su compatriota Manuel Pellegrini. Paulo Díaz será libre para negociar con el equipo andaluz a partir de enero, aunque no se descarta que otros clubes se sumen a la puja por el defensor.

El Betis podría hacerse con Vallejo hasta la llegada de Paulo Díaz

El central de 24 años, que se proclamó subcampeón olímpico con España el pasado verano, permanece inédito en el presente curso. Tras haber jugado las dos últimas temporadas en calidad de cedido en el Granada, Jesús Vallejo no quiere ver frenada su progresión, por lo que no descarta hacer las maletas en el mercado invernal si su situación no cambia. Dispuesto a ofrecerle acomodo en sus filas estaría el Betis. Es por ello por lo que está dispuesto a solicitar al Real Madrid la cesión de Jesús Vallejo a la espera de que Paulo Díaz llegue a coste cero el próximo verano.