River Plate confirma el interés del Atlético de Madrid por Matías Arezo

El conjunto rojiblanco, que ya ha fichado a Marcos Paulo de cara al siguiente curso, podría estar cerca de hacer lo propio con un nuevo atacante. Así lo ha confirmado el presidente de River Plate, que ha hablado del Atlético de Madrid como uno de los equipos que más interés ha mostrado hasta la fecha por Matías Arezo.

Noticias relacionadas La Otra Liga .Antonio Conte podría ser el relevo de Simeone en el Atlético de Madrid

“Hace mucho tiempo que se espera su pase a un sitio importante porque ha habido interés de muchos clubes, igual que de parte del Atlético. Se está avanzando en algo, pero no puedo desvelar más de momento”, ha comenzado diciendo Leo Rumbo en una entrevista para el diario AS.

La intención del Atlético de Madrid sería fichar a Matías Arezo y cederle, algo que quiere aprovechar River Plate para retenerle en sus filas. “Su pase se está tratando. No es por una cláusula de rescisión, sino un traspaso. Está avanzado, pero insisto en que hay varios interesados, no solamente el Atlético. No puedo adelantar más. El chico ya está aquí. Si tiene que quedarse cedido, lo ideal sería que se quedara en River mientras tenga que esperar un determinado tiempo para poder viajar. Es un chico que ha madurado a una edad muy temprana, más de lo normal y desde que era niño. Tiene una proyección notable. Acaba de cumplir 18 años y hemos tenido consultas por él de todos lados. Me consta del interés del Atlético, no hay duda, es uno de los equipos que le quieren y están interesados. Es un jugador potente, definidor. Es un estilo Luis Suárez, con sus diferentes características, pero con muy buena pegada y sabe moverse muy bien en el área”, ha añadido Leo Rumbo.

Matías Arezo vería con buenos ojos fichar por el Atlético de Madrid

Cuestionado sobre si la presencia de Luis Suárez podría decantar la balanza a favor del cuadro colchonero en la puja por Matías Arezo, el presidente de River Plate ha señalado: “Eso es lo que me parece que, dentro de las opciones que se han manejado, puede tener un plus. Además del idioma, es la protección que puede tener allí. Es muy maduro, pero es importante que esté muy bien rodeado para dar el salto al fútbol español desde el de nuestro país. El Atlético, si firma allí, se dan todos los condicionantes. Tienen muy buenos profesionales que conocemos como Andrea Berta, el Profe Ortega, etc. Hay un montón de condicionantes en el Atlético que pueden influir mucho en Arezo y en su familia”.