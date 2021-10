Willian José habla de los problemas que tuvo en la Real Sociedad

Fútbol

El delantero de 29 años recaló el pasado verano en el Betis en calidad de cedido. Ahora Willian José es feliz en Sevilla, desde donde ha hablado abiertamente de los problemas que tuvo en la Real Sociedad.

Noticias relacionadas Vídeo. Roberto Gómez raja contra Ibai Llanos en un congreso sobre periodismo

“Llevaba cinco años allí, marcando muchos goles. Tuve problemas con la dirección del club, no con los compañeros. Estar en el Betis es un reto para mí. Ganarme a la afición y a mis compañeros”, ha comenzado diciendo en Radio Sevilla.

Imanol no propició la salida de Willian José de la Real Sociedad

Willian José ha aprovechado la ocasión para señalar que su salida de la Real Sociedad no tuvo nada que ver con Imanol pese a que el técnico no contase con él. “Imanol está empezando, es un buen entrenador. No hay mal rollo con él, que no jugara no quiere decir que me lleve mal con él. Pellegrini lleva muchos años en equipos grandes. Los dos son grandes entrenadores”, ha afirmado el brasileño.

Sobre su llegada al Betis, Willian José ha añadido: “Mi objetivo es hacer las cosas bien con el Betis, acabar arriba y ya veremos cuántos goles meto. Si las cosas van bien, los goles llegarán seguro. ¿El futuro? Estoy bien en Sevilla, mi familia también. Sevilla es una maravilla, parecido a Brasil. Quiero seguir haciendo las cosas bien y al final de temporada veremos”.

“Debemos pelear entre los seis primeros. Tenemos que hacer nuestro papel, hacernos fuertes y ganar en casa. Tenemos que seguir fuertes hasta el final”, continuaba.

Por último, sobre Nabil Fekir ha comentado: “Lo veía en los partidos, pero en el día a día es diferente. Es un jugador de selección. Estoy encantado de trabajar con jugadores así. Cuando juegas con futbolistas de calidad, hay que estar preparado para enchufarla”. De momento Willian José ha anotado cuatro goles en seis partidos.