Predijo que Chimy Ávila marcaría 365 días después gracias a La Isla de las Tentaciones

Fran Martínez, profesor de Didáctica de la Matemática en la Universidad de Jaén, adivinó que el delantero de Osasuna marcaría 635 días después. Para hacer esta predicción se basó en que cada vez que Fani le ponía los cuernos a Christofer, Chimy Ávila marcaba. El argentino no falló y vio puerta frente al Villarreal.

“He celebrado más el gol del Chimy Ávila que el de Iniesta en el Mundial. No me escondo”, reconocía Fran Martínez en sus redes sociales después del tanto del atacante.

El profesor no sólo rescató la predicción que hizo en base a La Isla de las Tentaciones, también se hizo eco de otra curiosa coincidencia. Cada vez que WhatsApp y Facebook se caen, Osasuna se impone a domicilio por 1-2 al Villarreal.

El gol de Chimy Ávila

Muchos habían olvidado lo que era celebrar un gol del Chimy Ávila hasta este domingo, momento en el que el carismático delantero argentino volvió a celebrar un gol en partido oficial, 635 días después, para dar la victoria a su equipo frente al Villarreal.

El ‘Comandante’ salió desde el banquillo en sustitución de Kike García para disputar unos minutos en los que su equipo, a priori, daba por bueno el empate frente a un rival que esta semana disputará la Lia de Campeones.

Como los grandes jugadores, Chimy Ávila no necesitó mucho para volver a sonreír. Un error de la defensa amarilla puso en bandeja el tanto rojillo en el minuto 87 que supuso el pleno de victorias a domicilio para los navarros tras las logradas en Cádiz, Vitoria y Mallorca.

El 21 de enero de 2020, ante el Recreativo de Huelva en la Copa del Rey, fue la última ocasión en la que consiguió anotar. Todavía hay que remontarse más atrás para recordar su última celebración en Liga. El 5 de enero anotó frente al Celta de Vigo en Balaídos.

Tras dos lesiones de ligamento que afectaron de lleno a su progresión como futbolista profesional, el Chimy Ávila comenzó este curso con la esperanza por volver a su mejor versión. La dura competencia en la punta de ataque con Ante Budimir y Kike García pareció un grueso muro con el que lidiar, algo que no ha parado la energía de un jugador que se ha tenido que conformar con los minutos del final durante estas primeras jornadas.

“Se juntan muchas emociones, se te vienen en la cabeza y sólo tengo palabras de agradecimientos para los que confiaron en mí, con mis errores y aciertos”, señaló Chimy Ávila en una entrevista con Movistar LaLiga en la que tuvo un recuerdo hacia su madre, su mujer y sus hermanas por ser el ‘Día de la Madre’ en Argentina.

“Estoy contento por el triunfo y por marcar de nuevo después de tanto tiempo fuera de los terrenos de juego”, añadió.