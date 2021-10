Emery y Roberto Martínez, los técnico españoles entre los que se debate el Newcastle

Deportes

Los nuevos propietarios del conjunto inglés no cuentan con Steve Bruce y buscan a un entrenador de renombre en base al cual construir su nuevo proyecto. De los tres técnicos entre los que se debate el Newcastle dos son españoles: Unai Emery, que actualmente dirige al Villarreal, y Roberto Martínez, que es el seleccionador belga. Steven Gerrard, entrenador del Rangers, sería el tercero en discordia.

Noticias relacionadas Laotraliga. El todopoderoso Newcastle quiere llevarse a Nabil Fekir del Betis

Así lo asegura The Times, que señala que la experiencia podría declinar la balanza en favor de los técnicos españoles. No obstante, al Newcastle no le resultará sencillo llevarse a Unai Emery del Villarreal ya que éste tiene contrato hasta 2023. El vasco es feliz con la apuesta que ha hecho por él la directiva para construir un proyecto a largo plazo en el que cree firmemente. Otra cosa es que el Newcastle le seduzca con un proyecto mayor y un suculento salario que le anime a regresar a la Premier, donde ya entrenó en el Arsenal.

También tiene experiencia Roberto Martínez, que ya trabajó con Graeme Jones en el Wigan y en el Everton, así como en Bélgica. De recalar el español en el Newcastle seguiría contando con él como técnico asistente, algo a valorar si se tienen en cuenta que simplemente por prescindir de Steve Bruce las urracas deberán pagar 9,5 millones. Por otro lado, Roberto Martínez queda libre a final de temporada, aunque Bélgica cuenta con él de cara al Mundial y parece poco probable que el catalán renuncie a estar en una cita tan importante.

Gerrard, más factible para el Newcastle que Emery o Roberto Martínez

El que no tiene experiencia en la Premier, al menos como entrenador, es Steven Gerrard, al que sí le seduciría que el Newcastle le brindara esta oportunidad. “Es interesante lo que está sucediendo en el Newcastle”, comentaba recientemente.