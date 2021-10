La China reconoce su affair con Icardi: “El costo lo pago yo, no el hombre que tuvo un desliz”

Deportes

La actriz argentina ha roto su silencio y parece admitir que ha tenido un affair con Mauro Icardi, delantero del PSG. Lo que no admite la China Suárez es que hablen de ella como lo mala ni tampoco las faltas de respeto que está recibiendo por parte de Wanda Nara, la mujer del futbolista.

“Escribo esta carta para bajar el ruido externo de mentiras, maltratos y miradas inclinadas en la construcción de historias manipuladas para, una vez más, ser el chivo expiatorio de la violencia mediática”, comenzó diciendo en sus redes sociales la actriz.

“Lo que está sucediendo tiene detrás una historia mucho más grande y profunda, de la que seguramente muchas mujeres van a sentirse identificadas. Me ha tocado relacionarme con hombres a los que les he creído siempre sus palabras: que estaban separados o separándose y que no había conflictos. Siento en esta situación un deja vu infernal, donde vuelvo a pagar con mi reputación cuestiones que son del dominio personal de cualquier mujer”, prosiguió la China Suárez.

“Parece que es más creíble para esta sociedad, sabiendo cómo se manejan ellos siempre, que yo sea la mala, la que engaña y no la engañada”, criticó. “Y también parece que es más fácil para una mujer pegarme a mí, para descargar”, lamentó la actriz.

“El costo de sostener la imagen de una familia feliz lo pago yo, no el hombre que fue irracional o tuvo un desliz. En ese precio todos quedan bien parados”, finalizó la China Suárez.

La China Suárez y su affair con Icardi

“Lo que sucedió es una situación que yo no comencé, no alenté y no provoqué. Tener que contar esto también habla de la poca privacidad que tenemos la mujeres”, dijo al respecto.

“Mientras tanto un montó de calificativos dañinos pidiendo mi cabeza desde hace tiempo, en donde el peso de cómo se me juzga a mí es absolutamente asimétrico. Caso contrario se sabría que yo no fui quien insistió y propició esta situación”, continuó la actriz.

La China Suárez también lanzó una advertencia: “Quienes estén con esto lucrando a costa de mi vida personal y mi carrera artística, serán también intimados por la reproducción de información falsa, maliciosa y con fines de reproducir violencia de género mediática hacia mí”.

“Que entienden lo que pasé y callé en el pasado, dejando que personas heridas me pongan en lugares injustos y que hoy esto se vuelve a repetir, pero ya no más con mi silencio. Soy una mujer que ya no tiene miedo de hacer valer mi derecho a vivir libre de prejuicios. Y ojalá esto no sirva solo como un descargo sino también para reflexionar entre nosotras”, finalizó.